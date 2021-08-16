https://tr.sputniknews.com/20210816/kovid-19-testi-pozitif-olan-adam-meyhanede-yakalandi-1048055368.html
Kovid-19 testi pozitif olan adam meyhanede yakalandı
Kovid-19 testi pozitif olan adam meyhanede yakalandı
Kırıkkale'de bir meyhanede yapılan HES kodu denetiminde, Kovid-19 testi pozitif olduğu tespit edilen bir adama 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T07:40+0300
2021-08-16T07:40+0300
2021-08-16T07:40+0300
yaşam
kırıkkale
para cezası
karantina
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
pcr
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kahvehane, meyhane ve kafe gibi kapalı mekanlarda HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri yapıldı.Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir meyhanede yapılan denetimde, Hakan T. isimli bir kişinin Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğunu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen filyasyon ekipleri, Hakan T'ye izolasyon kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210324/kovid-19-testi-pozitif-cikan-pazarci-tezgah-basinda-yakalandi-1044104928.html
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kırıkkale, para cezası, karantina, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, pcr
Kovid-19 testi pozitif olan adam meyhanede yakalandı
Kırıkkale'de bir meyhanede yapılan HES kodu denetiminde, Kovid-19 testi pozitif olduğu tespit edilen bir adama 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kahvehane, meyhane ve kafe gibi kapalı mekanlarda HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri yapıldı.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir meyhanede yapılan denetimde, Hakan T. isimli bir kişinin Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğunu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen filyasyon ekipleri, Hakan T'ye izolasyon kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı.