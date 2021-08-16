https://tr.sputniknews.com/20210816/kovid-19-testi-pozitif-olan-adam-meyhanede-yakalandi-1048055368.html

Kovid-19 testi pozitif olan adam meyhanede yakalandı

Kovid-19 testi pozitif olan adam meyhanede yakalandı

Kırıkkale'de bir meyhanede yapılan HES kodu denetiminde, Kovid-19 testi pozitif olduğu tespit edilen bir adama 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T07:40+0300

2021-08-16T07:40+0300

2021-08-16T07:40+0300

yaşam

kırıkkale

para cezası

karantina

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

pcr

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kahvehane, meyhane ve kafe gibi kapalı mekanlarda HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri yapıldı.Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir meyhanede yapılan denetimde, Hakan T. isimli bir kişinin Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğunu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen filyasyon ekipleri, Hakan T'ye izolasyon kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı.

https://tr.sputniknews.com/20210324/kovid-19-testi-pozitif-cikan-pazarci-tezgah-basinda-yakalandi-1044104928.html

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kırıkkale, para cezası, karantina, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, pcr