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Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi: Nasıl geldiği bilinmiyor
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi: Nasıl geldiği bilinmiyor
Kuzey Kıbrıs'ta "Nusaybin Güzeli" isimli kelebek türü görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-16T09:32+0300
yaşam
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kuzey kıbrıs
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Kuzey Kıbrıslı doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez görüntülendiğini söylediği kelebek türüyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, bilimsel adı "Papilio Demoleus", İngilizce adı "Lime Butterfly (Lemon Butterfly)" olan "Nusaybin Güzeli"nin, Güney Asya'dan Avustralya'ya kadar uzanan bölgede yaşayan yaygın ve büyük bir kelebek türü olduğunu söyledi.Kelebeğin göç eden ve uzun mesafeler uçabilen bir tür olduğunu ifade eden Bağlar, kelebeğin Kuzey Kıbrıs'a göç yoluyla geldiğini düşündüğünü belirtti.Nusaybin Güzeli türünün Ada'da kalıcı olup olmadığına bazı araştırmalar ve gözlem süreci sonunda karar verileceğini dile getiren Bağlar, böylece Ada'da gözlemlenen kelebek türü sayısının 54'e yükseleceğini öne sürdü.
mardin
nusaybin
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mardin, nusaybin, kuzey kıbrıs, hasan bağlar

Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi: Nasıl geldiği bilinmiyor

09:32 16.08.2021
© AA / TAK"Nusaybin Güzeli" isimli kelebek türü
Nusaybin Güzeli isimli kelebek türü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA / TAK
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Kuzey Kıbrıs'ta "Nusaybin Güzeli" isimli kelebek türü görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez görüntülendiğini söylediği kelebeğin bölgeye göç yoluyla geldiğini düşündüğünü belirtti.
Kuzey Kıbrıslı doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez görüntülendiğini söylediği kelebek türüyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, bilimsel adı "Papilio Demoleus", İngilizce adı "Lime Butterfly (Lemon Butterfly)" olan "Nusaybin Güzeli"nin, Güney Asya'dan Avustralya'ya kadar uzanan bölgede yaşayan yaygın ve büyük bir kelebek türü olduğunu söyledi.
Kelebeğin göç eden ve uzun mesafeler uçabilen bir tür olduğunu ifade eden Bağlar, kelebeğin Kuzey Kıbrıs'a göç yoluyla geldiğini düşündüğünü belirtti.
© AA / TAK"Nusaybin Güzeli" isimli kelebek türü
Nusaybin Güzeli isimli kelebek türü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
"Nusaybin Güzeli" isimli kelebek türü
© AA / TAK
Nusaybin Güzeli türünün Ada'da kalıcı olup olmadığına bazı araştırmalar ve gözlem süreci sonunda karar verileceğini dile getiren Bağlar, böylece Ada'da gözlemlenen kelebek türü sayısının 54'e yükseleceğini öne sürdü.
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