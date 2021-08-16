https://tr.sputniknews.com/20210816/lubnandaki-patlamada-yaralanan-4-kisi-ambulans-ucakla-turkiyeye-gonderildi-1048052714.html

Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Akkar'daki patlamada yaralanan 4 kişinin Ankara'ya nakledildiğini söyledi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T00:51+0300

2021-08-16T00:51+0300

2021-08-16T00:51+0300

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ambulans helikopter

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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke olduğunu dile getirdi. Ulusoy, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 4 yataklı ambulans uçak ile durumu ağır 4 yaralının Ankara'ya nakledildiğini belirtti. Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı. Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti. Lübnanlı yetkililerden, Akkar'daki patlamada yaralananlar için ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri, ülkenin kuzeyindeki patlamada yaralananlardan bazılarının tedavileri için ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

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türkiye, lübnan, ambulans helikopter