Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210816/mardin-derikte-husumetli-aileler-3-bin-kisinin-katildigi-yemekte-baristi-1048054674.html
Mardin Derik'te husumetli aileler 3 bin kişinin katıldığı yemekte barıştı
Mardin Derik'te husumetli aileler 3 bin kişinin katıldığı yemekte barıştı
Mardin'in Derik ilçesinde Karataş ile Kömürcü aileleri arasında 1 yıl önce, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, birlikte yenen 3... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T06:54+0300
2021-08-16T06:53+0300
mardin
derik
yemek
kavga
barış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048054629_0:22:1591:917_1920x0_80_0_0_b902993581ca29639fb2e4b31f389975.png
Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ilıca Mahallesinde akraba olan Karataş ile Kömürcü aileleri arasında geçen yıl çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.50 kuzu kesildi, 6 dev kazan kaynadıİki aile arasında başlayan husumet, ilçedeki kanaat önderlerinin araya girmesi ve düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. 3 bin kişinin katıldığı yemekte 50 küçükbaş kesilerek davetlilere ikram edildi.İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılınç’ın da katıldığı yemek sonrası taraflar Kuran-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti.'Barış olmadan insanlık olmuyor'İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hicabi Aytemür, barış olmadan insanlığın olmadığını belirterek, “Barışa vesile olan herkesten Allah razı olsun” dedi.Kanaat önderi Şeyhmus Necimoğlu da, iki aile arasında ikinci bir olayın yaşanmaması için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.Ilıca Mahallesi Muhtarı Esat Karataş ise, iki aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu vesileyle 50 kuzu kestik. 6 dev kazanda kaynadı, konuklara ikram edildi. 3 bin kişi civarında bir katılım sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
mardin
derik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048054629_170:0:1422:939_1920x0_80_0_0_d5780c814368f0cd0e408aaf8f8bfc97.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mardin, derik, yemek, kavga, barış

Mardin Derik'te husumetli aileler 3 bin kişinin katıldığı yemekte barıştı

06:54 16.08.2021
© DHAMardin Derik'te husumetli aileler 3 bin kişinin katıldığı yemekte barıştı
Mardin Derik'te husumetli aileler 3 bin kişinin katıldığı yemekte barıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© DHA
Abone ol
Mardin'in Derik ilçesinde Karataş ile Kömürcü aileleri arasında 1 yıl önce, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, birlikte yenen 3 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandı.
Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ilıca Mahallesinde akraba olan Karataş ile Kömürcü aileleri arasında geçen yıl çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

50 kuzu kesildi, 6 dev kazan kaynadı

İki aile arasında başlayan husumet, ilçedeki kanaat önderlerinin araya girmesi ve düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. 3 bin kişinin katıldığı yemekte 50 küçükbaş kesilerek davetlilere ikram edildi.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılınç’ın da katıldığı yemek sonrası taraflar Kuran-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti.

'Barış olmadan insanlık olmuyor'

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hicabi Aytemür, barış olmadan insanlığın olmadığını belirterek, “Barışa vesile olan herkesten Allah razı olsun” dedi.
Kanaat önderi Şeyhmus Necimoğlu da, iki aile arasında ikinci bir olayın yaşanmaması için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.
Ilıca Mahallesi Muhtarı Esat Karataş ise, iki aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu vesileyle 50 kuzu kestik. 6 dev kazanda kaynadı, konuklara ikram edildi. 3 bin kişi civarında bir katılım sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:58İmamoğlu: İstanbul’da şu an dere yataklarında yüzbinlerce nüfus yaşıyor
07:40Kovid-19 testi pozitif olan adam meyhanede yakalandı
07:28Muğla'da servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı
07:20Arızalanan otobüsü yolcuları itti
07:04Spor yorumcusu Emre Bol hastaneye kaldırıldı: 'VAR Odası'nda fenalaştı
06:54Mardin Derik'te husumetli aileler 3 bin kişinin katıldığı yemekte barıştı
06:22Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem
06:03Afganistan'da Taliban dönemi: ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanına transfer etti
05:36Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi
05:15Rus Senatör Puşkov: Afganistan’daki başarısızlık, hegemonya erozyonu
05:09Antalya’daki kazada yaralanan tüm Rus turistler yurtlarına döndü
04:56‘Afganistan’dan çekilme ABD’nin uluslararası imajını bozabilir’
03:58Türkiye’de ölen Rus pilotun dostu, yaptıkları son konuşmayı anlattı
03:07Rus Senatör Kosaçev: Afganistan’daki istikrarsızlık tüm ülkeler için tehdit
02:21Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
00:51Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
00:35Alanya'da tur tekneleri yandı
00:12Mesut Özil 546 gün sonra gol attı
DünAntalya'nın Adrasan sahilinde tekmeli sopalı kavga: Tatilciler sahili terk etti
DünCezayir'de orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 36 gözaltı