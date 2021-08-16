https://tr.sputniknews.com/20210816/mardin-derikte-husumetli-aileler-3-bin-kisinin-katildigi-yemekte-baristi-1048054674.html

Mardin Derik'te husumetli aileler 3 bin kişinin katıldığı yemekte barıştı

Mardin Derik'te husumetli aileler 3 bin kişinin katıldığı yemekte barıştı

Mardin'in Derik ilçesinde Karataş ile Kömürcü aileleri arasında 1 yıl önce, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, birlikte yenen 3... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T06:54+0300

2021-08-16T06:54+0300

2021-08-16T06:53+0300

mardin

derik

yemek

kavga

barış

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Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ilıca Mahallesinde akraba olan Karataş ile Kömürcü aileleri arasında geçen yıl çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.50 kuzu kesildi, 6 dev kazan kaynadıİki aile arasında başlayan husumet, ilçedeki kanaat önderlerinin araya girmesi ve düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. 3 bin kişinin katıldığı yemekte 50 küçükbaş kesilerek davetlilere ikram edildi.İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılınç’ın da katıldığı yemek sonrası taraflar Kuran-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti.'Barış olmadan insanlık olmuyor'İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hicabi Aytemür, barış olmadan insanlığın olmadığını belirterek, “Barışa vesile olan herkesten Allah razı olsun” dedi.Kanaat önderi Şeyhmus Necimoğlu da, iki aile arasında ikinci bir olayın yaşanmaması için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.Ilıca Mahallesi Muhtarı Esat Karataş ise, iki aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu vesileyle 50 kuzu kestik. 6 dev kazanda kaynadı, konuklara ikram edildi. 3 bin kişi civarında bir katılım sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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mardin, derik, yemek, kavga, barış