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https://tr.sputniknews.com/20210816/mesut-ozil-546-gun-sonra-gol-atti-1048052253.html
Mesut Özil 546 gün sonra gol attı
Mesut Özil 546 gün sonra gol attı
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın tek golüne imza atan Mesut Özil, 546 gün... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T00:12+0300
2021-08-16T00:12+0300
2021-08-16T00:19+0300
yaşam
mesut özil
fenerbahçe
gol
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Sarı-lacivertli takımın 32 yaşındaki oyuncusu Mesut Özil yaklaşık 1,5 yıl süren gol özlemine son verdi.Mesut Özil, son olarak 16 Şubat 2020'de eski takımı Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ı 4-0 mağlup ettiği müsabakada gol sevinci yaşamıştı.Mesut Özil, 546 gün sonra Fenerbahçe formasıyla fileleri havalandırmayı başardı.Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımda çıktığı 12'nci karşılaşmada ilk golünü kaydetti.
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mesut özil, fenerbahçe, gol
Mesut Özil 546 gün sonra gol attı 00:12 16.08.2021 (güncellendi: 00:19 16.08.2021)
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın tek golüne imza atan Mesut Özil, 546 gün sonra gol attı.
Sarı-lacivertli takımın 32 yaşındaki oyuncusu
Mesut Özil yaklaşık 1,5 yıl süren gol özlemine son verdi.
Mesut Özil, son olarak
16 Şubat 2020'de eski takımı Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ı 4-0 mağlup ettiği müsabakada gol sevinci yaşamıştı. Mesut Özil,
546 gün sonra Fenerbahçe formasıyla fileleri havalandırmayı başardı.
Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımda çıktığı
12'nci karşılaşmada
ilk golünü kaydetti.