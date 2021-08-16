Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210816/msb-pence-yildirim-operasyon-bolgesinde-3-kahraman-silah-arkadasimiz-sehit-oldu-1048059479.html
MSB: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
MSB: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T11:25+0300
2021-08-16T11:33+0300
türkiye
türkiye
operasyon
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe harekatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1044485584_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d29f4eba9879e69ec0a1b776a3e017aa.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1044485584_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_d9757491c09212a5fed34ac0b9dd03b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, operasyon, şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe harekatı

MSB: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

11:25 16.08.2021 (güncellendi: 11:33 16.08.2021)
Asker - operasyon
Asker - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.
000030
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce