MSB: Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı" denildi.
Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı.#MSB#TSKpic.twitter.com/H52JeJJiYw