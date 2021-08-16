https://tr.sputniknews.com/20210816/msb-son-24-saatte-etkisiz-hle-getirilen-terorist-sayisi-8e-ulasti-1048082128.html

MSB: Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı

MSB: Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T22:17+0300

2021-08-16T22:17+0300

2021-08-16T22:17+0300

türkiye

pkk

milli savunma bakanlığı

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Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı" denildi.

türkiye

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pkk, milli savunma bakanlığı