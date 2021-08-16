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Muhammed Ali'nin torunu ilk maçını nakavtla kazandı
© AAMuhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh boksör oluyor
© AA
Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, profesyonel kariyerindeki ilk maçını teknik nakavtla kazandı.
ABD'nin Oklahoma City kentinde ringe çıkan 21 yaşındaki Nico Ali Walsh, ilk rauntta rakibi Jordan Weeks'i teknik nakavtla yenerek kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.
Muhammed Ali'nin kızı Rasheda Ali Walsh ile Robert Walsh'ın oğlu olan genç boksör, maçta dedesinin hediye ettiği şortu giydi.
Nico Ali Walsh, Muhammad Ali's grandson, wore his grandfather's shorts in his pro boxing debut.— Bleacher Report (@BleacherReport) August 15, 2021
He won via first-round TKO 👏 pic.twitter.com/xIuRB8ujyQ
Galibiyeti 2016 yılında hayatını kaybeden dedesine armağan ettiğini belirten Walsh, "Onu çok fazla düşünüyorum, çok özlüyorum. Bu duygusal bir yolculuk. Weeks ve ben, biraz tarih yazdık. Bu, tamamen beklentilerimi karşıladı" ifadelerini kullandı.
Muhammad Ali’s grandson Nico Ali Walsh struck a familiar pose after winning his pro boxing debut tonight. pic.twitter.com/MmIPw42aO3— ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 15, 2021
Dedesi Muhammed Ali'yle ilgili düşüncelerini paylaşan Walsh, "Üzerimde çok büyük bir baskı var gibi görünüyor ama o benim sadece dedem. O tüm zamanların en iyi boksörü, belki de en büyük insan" diye konuştu.
Kendi yolunda ilerleyeceğinin sinyallerini de veren genç sporcu, bundan sonra dedesinin şortlarıyla ringe çıkmayacağını kaydetti.
Nico Ali Walsh, Muhammad Ali's grandson, got the TKO victory in his pro debut wearing his grandfather's shorts from the 1960s.— ESPN (@espn) August 15, 2021
Legendary 🔥@NicoAliX74 | @ESPNRingside pic.twitter.com/jPt5T5ZiTl