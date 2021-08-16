https://tr.sputniknews.com/20210816/orduda-7-gunluk-yagista-671-heyelan-1048073361.html

Ordu’da 7 günlük yağışta 671 heyelan

Ordu’da 7 günlük yağışta 671 heyelan

Ordu’da, geçen hafta etkili olan şiddetli yağışın bilançosu ortaya çıktı. Kentte yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu belirli aralıklara 7 gün yağan yağmura... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T16:27+0300

2021-08-16T16:27+0300

2021-08-16T16:27+0300

ordu

heyelan

ordu büyükşehir belediye başkanlığı

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Ordu’da, 13 ilçede etkili olan şiddetli yağış sonrası 1 hafta içinde meydana gelen hasarın bilançosu belirlendi.İl genelinde 671 noktada heyelan meydana gelirken, 310 iş makinesi ve 420 kişilik personel ile sahada çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi; dere ıslahı, menfez ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla birlikte toplam 1861 noktaya müdahale etti.Ordu’da 7 Ağustos Cumartesi akşamı başlayan ve belirli aralıklarla 14 Ağustos Cumartesi akşamına kadar devam eden şiddetli yağışlar sonrası hasarlar da meydana geldi.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ayrıca 13 ilçede 671 noktada heyelanların meydana geldiği, 861 noktaya da müdahale edildiği belirtildi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, şunları söyledi:

ordu

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ordu, heyelan, ordu büyükşehir belediye başkanlığı