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Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210816/ozbekistan-sinirdaki-nehir-uzerinden-158-afgan-vatandasi-ve-asker-ulkeye-sizdi-1048081302.html
Özbekistan: Sınırdaki nehir üzerinden 158 Afgan vatandaşı ve asker ülkeye sızdı
Özbekistan: Sınırdaki nehir üzerinden 158 Afgan vatandaşı ve asker ülkeye sızdı
Özbekistan Başsavcılığı, dün Afganistan vatandaşlarından ve hükümet güçlerine bağlı askerlerden neredeyse 160 kişinin yasadışı olarak sınırdaki Amuderya... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T21:30+0300
2021-08-16T21:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
özbekistan
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Özbekistan Başsavcılığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü, Afganistan vatandaşlarından ve hükümet güçlerine bağlı askerlerden 158 kişinin sınırdaki Amuderya (Ceyhun) Nehri üzerinden Özbekistan'a yasadışı olarak giriş yaptı.Başsavcılığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “15 Ağustos tarihinde 158 Afganistan vatandaşı ve askeri personel, nehir üzerinden yasadışı olarak Özbekistan'ın Tirmiz bölgesinin topraklarına geçti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca belirtilen olayla ilgili olarak ceza davası açıldığı vurgulandı.
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afganistan, özbekistan

Özbekistan: Sınırdaki nehir üzerinden 158 Afgan vatandaşı ve asker ülkeye sızdı

21:30 16.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girTacikistan- Özbekistan- Rusya
Tacikistan- Özbekistan- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
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Özbekistan Başsavcılığı, dün Afganistan vatandaşlarından ve hükümet güçlerine bağlı askerlerden neredeyse 160 kişinin yasadışı olarak sınırdaki Amuderya (Ceyhun) Nehri üzerinden Özbekistan'a girdiğini duyurdu.
Özbekistan Başsavcılığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü, Afganistan vatandaşlarından ve hükümet güçlerine bağlı askerlerden 158 kişinin sınırdaki Amuderya (Ceyhun) Nehri üzerinden Özbekistan'a yasadışı olarak giriş yaptı.
Başsavcılığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “15 Ağustos tarihinde 158 Afganistan vatandaşı ve askeri personel, nehir üzerinden yasadışı olarak Özbekistan'ın Tirmiz bölgesinin topraklarına geçti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca belirtilen olayla ilgili olarak ceza davası açıldığı vurgulandı.
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