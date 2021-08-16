https://tr.sputniknews.com/20210816/ozbekistan-sinirdaki-nehir-uzerinden-158-afgan-vatandasi-ve-asker-ulkeye-sizdi-1048081302.html

Özbekistan: Sınırdaki nehir üzerinden 158 Afgan vatandaşı ve asker ülkeye sızdı

Özbekistan: Sınırdaki nehir üzerinden 158 Afgan vatandaşı ve asker ülkeye sızdı

Özbekistan Başsavcılığı, dün Afganistan vatandaşlarından ve hükümet güçlerine bağlı askerlerden neredeyse 160 kişinin yasadışı olarak sınırdaki Amuderya... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T21:30+0300

2021-08-16T21:30+0300

2021-08-16T21:30+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

özbekistan

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Özbekistan Başsavcılığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü, Afganistan vatandaşlarından ve hükümet güçlerine bağlı askerlerden 158 kişinin sınırdaki Amuderya (Ceyhun) Nehri üzerinden Özbekistan'a yasadışı olarak giriş yaptı.Başsavcılığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “15 Ağustos tarihinde 158 Afganistan vatandaşı ve askeri personel, nehir üzerinden yasadışı olarak Özbekistan'ın Tirmiz bölgesinin topraklarına geçti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca belirtilen olayla ilgili olarak ceza davası açıldığı vurgulandı.

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afganistan, özbekistan