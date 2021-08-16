https://tr.sputniknews.com/20210816/pandemide-balikcilik-yapmaya-basladi-ayda-100-bin-lira-kazaniyor-1048069698.html

Pandemide balıkçılık yapmaya başladı: Ayda 100 bin lira kazanıyor

Pandemide balıkçılık yapmaya başladı: Ayda 100 bin lira kazanıyor

Tunceli'de yaşayan 22 yaşındaki Demir, Keban Baraj Gölü üzerinde yaşadığı teknede, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kerevit... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T15:24+0300

2021-08-16T15:24+0300

2021-08-16T15:27+0300

koronavirüs

rusya

isviçre

tunceli

ihraç

pandemi

balık

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak, anne ve babası ile kardeşinin yaşadığı memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyüne yerleşti.İhtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, baraj seviyesinin yükselmesiyle kaldığı ada su altında kalınca teknede yaşamını sürdürmeye devam etti.Demir, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kereviti avlamaya başladı.Kerevit ağlarını 10 ile 50 metre derinliğe salan Demir, daha sonra bir hafta bekleyerek ağlara takılan kerevitleri topluyor. Avladığı kerevitleri sudan çıkarırken, 10 santimetreden küçük olmayacak şekilde metreyle ölçerek seçen ve küçükleri göle tekrar bırakan Demir, haftada ortalama 400 kilo kerevit avlıyor. Demir, avladığı kerevitleri ise Elazığ’ın kıyılarında dolaşan toptancılara 65 liradan satarak ayda ortalama 100 ile 120 bin TL arasında para kazanıyor.Toptancılara satılan kerevitler de Isparta'daki tesislere gönderilerek, orada işlendikten sonra Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Teknesinde hem huzurlu hem de ekonomik olarak çok iyi olduğunu dile getiren Demir, avlanma sürecini şöyle anlattı:‘İsviçre ve Rusya gibi birçok ülkeye ihraç ediyoruz’Kerevit işletmecisi Murat İlitaş da, aldıkları kerevitleri yurt dışına ihraç ettiklerini anlatarak, "Türkiye'nin en iyi kereviti, biz bu ürünleri Çemişgezek’te işleyerek Isparta’ya yolluyoruz. Haftalık 2 buçuk ton balık topluyoruz. Kilosunu şu anda 65 liradan alıyoruz. Bu sene fiyatı böyle. İnşallah hep böyle kalır ve arkadaşların yüzü güler. Kerevite sahip çıksınlar, çok kıymetlidir. Biz bunları bu şekilde alıyoruz. Buzlayıp izole edeceğiz ve hava almayacak şekilde fabrikaya teslim ediyoruz. Ölüsünü almıyoruz, 10 santimetreden küçüğünü de almıyoruz. İsviçre, Rusya gibi birçok dünya ülkesine bu kerevitler fabrikalar yoluyla ihraç ediliyor" dedi.

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rusya, isviçre, tunceli, ihraç, pandemi, balık