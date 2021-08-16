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https://tr.sputniknews.com/20210816/prof-dr-altan-istanbul-depreminde-son-ceyrege-girdik-1048062407.html
Prof. Dr. Altan: İstanbul depreminde son çeyreğe girdik
Prof. Dr. Altan: İstanbul depreminde son çeyreğe girdik
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “1999 depreminden sonra, 30 yıl içinde büyük bir deprem bekliyoruz deniyordu, üzerinden 22 yıl geçti. Yani İstanbul depreminde... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T12:55+0300
2021-08-16T12:58+0300
türkiye
istanbul
kentsel dönüşüm
yıkım
deprem
mehmet fatih altan
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçti. İzmit Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Büyük kayıplara neden olan felaketten 200 binin üzerinde ev ve işyeri etkilendi.Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümünde, deprem riskine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayarak, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.'İstanbul'un yapı stoku hala S.O.S. veriyor'İstanbul depreminde son çeyreğe girildiğini vurgulayan Prof. Dr. Altan, “Çünkü 1999 depreminden sonra İstanbul’da 30 yıl içinde büyük deprem olma olasılığı yüzde 64’tür. Gölcük depreminin üzerinden 22 yıl geçti, 8 yıl kalmış. Deprem olmadan önce alacağımız en önemli önlem yapı güvenliğidir. İstanbul’un yapı stoku hala S.O.S. veriyor, çürük. Çünkü 2000 yılından önce yapılan binalar çok fazla ve o yapılarda insanlar yaşıyor” diye konuştu.'700 bin binanın kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor'Altan, İstanbul’da 700 bin binanın kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini belirterek “Şu anda 75 bin binanın kentsel dönüşümle yenilendiğini görüyoruz. Kentsel dönüşümde yerimizde sayıyoruz, ivme kazandırmak lazım. Devletimiz süreci biraz hızlandırmalı, vatandaş ise binalarını yenilemeye gitmelidir. Büyük depremin üzerinden 22 yıl geçti, yapılarımız sağlam değil. Depreme karşı dayanıklı bina sayımız az” ifadelerini kullandı.'Analizini yaptığımız binaların yüzde 95'i çürük'Yapıların bir an evvel ya güçlendirilmesi ya da yıkıp yeniden yapması uyarısında bulunan Prof. Dr. Altan, “Üniversitemizin inşaat laboratuvarında deprem performans analizleri yapıyoruz. Bize Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler gibi ilçelerden gelen bina örneklerinden neredeyse yüzde 95’i çürük çıkıyor. Bu binalar 2000 yılı öncesinde yapılmış ve genelde 5 ilâ 9 katlı. Kişiler, özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan binaları son çıkan deprem yönetmeliğine uygun mu diye kontrol ettirmelidir. Yoksa depremi evde karşılayamayız” dedi.'Büyükçekmece, Avcılar, Pendik riskli ilçeler'"Büyükçekmece’den başlayarak özellikle Avcılar, Küçükçekmece depremden en çok etkilenecek ilçelerdir" bilgisini veren Altan, şunları kaydetti:"Sonra Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve Pendik’e kadar giden güzergahta eski yapı stoku var. Fayın Adalar ve Silivri tarafında kilitlendiğini biliyoruz. Özellikle bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin. 2000 yılı öncesinde yapılan binaları artık silmek gerekir."'Depremin 7-7.5 büyüklüğünde olması bekleniyor'İstanbul depreminde merkez üssünün Adalar ya da Silivri olacağını tahmin ediyoruz. Adalar’da meydana gelirse 7, Silivri’de ise 7-7.5 büyüklüğünde bekliyoruz. Bu depremden sadece İstanbul değil bütün Marmara Bölgesi etkilenecek. Yani 30 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 70 bin civarında binanın ağır hasar alacağını, toplamda 1 milyona yakın binanın depremden etkileneceğini düşünüyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20210815/istanbulda-binalarin-rontgeni-cekiliyor-75-buyuklugundeki-deprem-48-bin-binaya-hasar-verebilir-1048043044.html
https://tr.sputniknews.com/20210816/imamoglu-istanbulda-su-an-dere-yataklarinda-yuzbinlerce-nufus-yasiyor-1048055513.html
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istanbul, kentsel dönüşüm, yıkım, deprem, mehmet fatih altan

Prof. Dr. Altan: İstanbul depreminde son çeyreğe girdik

12:55 16.08.2021 (güncellendi: 12:58 16.08.2021)
© REUTERS / MURAD SEZERİstanbul bina, manzara, Maslak
İstanbul bina, manzara, Maslak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “1999 depreminden sonra, 30 yıl içinde büyük bir deprem bekliyoruz deniyordu, üzerinden 22 yıl geçti. Yani İstanbul depreminde son çeyreğe girdik" dedi.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçti. İzmit Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Büyük kayıplara neden olan felaketten 200 binin üzerinde ev ve işyeri etkilendi.
Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümünde, deprem riskine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayarak, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

'İstanbul'un yapı stoku hala S.O.S. veriyor'

İstanbul depreminde son çeyreğe girildiğini vurgulayan Prof. Dr. Altan, “Çünkü 1999 depreminden sonra İstanbul’da 30 yıl içinde büyük deprem olma olasılığı yüzde 64’tür. Gölcük depreminin üzerinden 22 yıl geçti, 8 yıl kalmış. Deprem olmadan önce alacağımız en önemli önlem yapı güvenliğidir. İstanbul’un yapı stoku hala S.O.S. veriyor, çürük. Çünkü 2000 yılından önce yapılan binalar çok fazla ve o yapılarda insanlar yaşıyor diye konuştu.

'700 bin binanın kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor'

Altan, İstanbul’da 700 bin binanın kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini belirterek “Şu anda 75 bin binanın kentsel dönüşümle yenilendiğini görüyoruz. Kentsel dönüşümde yerimizde sayıyoruz, ivme kazandırmak lazım. Devletimiz süreci biraz hızlandırmalı, vatandaş ise binalarını yenilemeye gitmelidir. Büyük depremin üzerinden 22 yıl geçti, yapılarımız sağlam değil. Depreme karşı dayanıklı bina sayımız az” ifadelerini kullandı.
İstanbul'da binaların röntgeni çekiliyor: 7.5 büyüklüğündeki depremde 48 bin bina ağır hasar alabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
TÜRKİYE
İstanbul'da binaların röntgeni çekiliyor: 7.5 büyüklüğündeki deprem 48 bin binaya hasar verebilir
Dün, 13:23

'Analizini yaptığımız binaların yüzde 95'i çürük'

Yapıların bir an evvel ya güçlendirilmesi ya da yıkıp yeniden yapması uyarısında bulunan Prof. Dr. Altan, “Üniversitemizin inşaat laboratuvarında deprem performans analizleri yapıyoruz. Bize Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler gibi ilçelerden gelen bina örneklerinden neredeyse yüzde 95’i çürük çıkıyor. Bu binalar 2000 yılı öncesinde yapılmış ve genelde 5 ilâ 9 katlı. Kişiler, özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan binaları son çıkan deprem yönetmeliğine uygun mu diye kontrol ettirmelidir. Yoksa depremi evde karşılayamayızdedi.

'Büyükçekmece, Avcılar, Pendik riskli ilçeler'

"Büyükçekmece’den başlayarak özellikle Avcılar, Küçükçekmece depremden en çok etkilenecek ilçelerdir" bilgisini veren Altan, şunları kaydetti:
"Sonra Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve Pendik’e kadar giden güzergahta eski yapı stoku var. Fayın Adalar ve Silivri tarafında kilitlendiğini biliyoruz. Özellikle bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin. 2000 yılı öncesinde yapılan binaları artık silmek gerekir."

'Depremin 7-7.5 büyüklüğünde olması bekleniyor'

İstanbul depreminde merkez üssünün Adalar ya da Silivri olacağını tahmin ediyoruz. Adalar’da meydana gelirse 7, Silivri’de ise 7-7.5 büyüklüğünde bekliyoruz. Bu depremden sadece İstanbul değil bütün Marmara Bölgesi etkilenecek. Yani 30 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 70 bin civarında binanın ağır hasar alacağını, toplamda 1 milyona yakın binanın depremden etkileneceğini düşünüyoruz."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
TÜRKİYE
İmamoğlu: İstanbul’da şu an dere yataklarında yüzbinlerce nüfus yaşıyor
07:58
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