https://tr.sputniknews.com/20210816/prof-esin-davutoglu-senol-asi-tereddutu-olabilir-ama-asi-karsiti-hoca-olamaz-1048082220.html
Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Aşı tereddütü olabilir, ama aşı karşıtı ‘hoca’ olamaz
Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Aşı tereddütü olabilir, ama aşı karşıtı ‘hoca’ olamaz
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, "Tıp mezunu ya da akademisyen bir kişinin aşı karşıtı olması mümkün değildir. Aşı karşıtı doktorlar... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T22:24+0300
2021-08-16T22:24+0300
2021-08-16T22:24+0300
akşam postasi
gazi üniversitesi
türk tabipleri birliği (ttb)
esin davutoğlu şenol
kovid-19
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048079687_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_1b68247e9b17c6f916ae901785e21803.jpg
Prof. Esin Şenol: Aşı karşıtı 'hoca' diye biri olamaz
Prof. Esin Şenol: Aşı karşıtı 'hoca' diye biri olamaz
Gazi Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na aşı konusunda yaşanan tereddütleri değerlendirdi."'Aşı karşıtı hoca' diye bir söz var. Aslında böyle biri olamaz" diye konuşan Şenol, "'Hoca' ünvanını taşıyor ama bilimsel çevrelere hiç girmemiş, hiç yayın yapmamış.. Pubmed isimli internet sitesi var, medikal yayınların yayınlandığı bir site. Tek bir adet yayınları bile yok. Ödüller koyuyorlar CV'lerine ama biz Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak o ödüllerin sahte olduğunu öğreniyoruz. Tıp mezunu ya da akademisyen bir kişinin aşı karşıtı olması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.'Aşı sizi virüsten değil ağır hastalıktan korur'"Aşı olmak yüzde yüz olarak Kovid-19'a karşı sizin teflon gibi olacağınız anlamına gelmez" vurgusunu yapan Şenol, şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048079687_80:0:559:359_1920x0_80_0_0_9e5c5b99b3f26ddf30de0129c8e3a6d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazi üniversitesi, türk tabipleri birliği (ttb), esin davutoğlu şenol, kovid-19, koronavirüs aşısı, аудио
Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Aşı tereddütü olabilir, ama aşı karşıtı ‘hoca’ olamaz
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, "Tıp mezunu ya da akademisyen bir kişinin aşı karşıtı olması mümkün değildir. Aşı karşıtı doktorlar diye söylenen kişilerin hiçbir yayınları yok, aldık dedikleri ödüller sahte" ifadelerini kullandı.
Gazi Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na aşı konusunda yaşanan tereddütleri değerlendirdi.
"'Aşı karşıtı hoca' diye bir söz var. Aslında böyle biri olamaz" diye konuşan Şenol, "'Hoca' ünvanını taşıyor ama bilimsel çevrelere hiç girmemiş, hiç yayın yapmamış.. Pubmed isimli internet sitesi var, medikal yayınların yayınlandığı bir site. Tek bir adet yayınları bile yok. Ödüller koyuyorlar CV'lerine ama biz Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak o ödüllerin sahte olduğunu öğreniyoruz. Tıp mezunu ya da akademisyen bir kişinin aşı karşıtı olması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
'Aşı sizi virüsten değil ağır hastalıktan korur'
"Aşı olmak yüzde yüz olarak Kovid-19'a karşı sizin teflon gibi olacağınız anlamına gelmez" vurgusunu yapan Şenol, şöyle devam etti:
"Aşıdan beklenen bu değildir, aşıdan beklenen ağır hastalığı önlemesidir. 4.5 milyar doz aşı yapıldı ve 1 yıl önceki seyirle bu yılki seyir arasında aşı reddi olamayan ülkeler ve bölgeler dışında yaşam kalitesi farkı gözükebiliyor. Aşılamasını düzgün yapabilen her yer okullarını açabilecek. Aşı karşıtı olan insanlarla ben yan yana gelemem çünkü 30 kelimelik argümanları ve 3 adet cümleleri var. Aşı tereddüdü olanlarla keyifle konuşuyorum ve onlara anlatmaya çalışıyorum. Tereddütler giderilebilir. Dünya, aklı rasyonel kullananlarla ve bilimle dönüyor."