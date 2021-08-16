https://tr.sputniknews.com/20210816/prof-esin-davutoglu-senol-asi-tereddutu-olabilir-ama-asi-karsiti-hoca-olamaz-1048082220.html

Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Aşı tereddütü olabilir, ama aşı karşıtı ‘hoca’ olamaz

Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Aşı tereddütü olabilir, ama aşı karşıtı ‘hoca’ olamaz

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, "Tıp mezunu ya da akademisyen bir kişinin aşı karşıtı olması mümkün değildir. Aşı karşıtı doktorlar... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T22:24+0300

2021-08-16T22:24+0300

2021-08-16T22:24+0300

akşam postasi

gazi üniversitesi

türk tabipleri birliği (ttb)

esin davutoğlu şenol

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Prof. Esin Şenol: Aşı karşıtı 'hoca' diye biri olamaz Prof. Esin Şenol: Aşı karşıtı 'hoca' diye biri olamaz

Gazi Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na aşı konusunda yaşanan tereddütleri değerlendirdi."'Aşı karşıtı hoca' diye bir söz var. Aslında böyle biri olamaz" diye konuşan Şenol, "'Hoca' ünvanını taşıyor ama bilimsel çevrelere hiç girmemiş, hiç yayın yapmamış.. Pubmed isimli internet sitesi var, medikal yayınların yayınlandığı bir site. Tek bir adet yayınları bile yok. Ödüller koyuyorlar CV'lerine ama biz Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak o ödüllerin sahte olduğunu öğreniyoruz. Tıp mezunu ya da akademisyen bir kişinin aşı karşıtı olması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.'Aşı sizi virüsten değil ağır hastalıktan korur'"Aşı olmak yüzde yüz olarak Kovid-19'a karşı sizin teflon gibi olacağınız anlamına gelmez" vurgusunu yapan Şenol, şöyle devam etti:

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