https://tr.sputniknews.com/20210816/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-esref-gani-yargilanmayi-hak-ediyor-1048078001.html

Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: Eşref Gani yargılanmayı hak ediyor

Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: Eşref Gani yargılanmayı hak ediyor

Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yargılanması gerektiğini söyledi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T18:41+0300

2021-08-16T18:41+0300

2021-08-16T18:41+0300

taliban kontrolünde afganistan

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afganistan

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zamir kabulov

savaş

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kaçış

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Rus Zvezda televizyonuna demeç veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Gani'nin ülkeyi terk etmesini eleştirdi.Kabulov, "Önceki gün televizyondan Afgan halkına yaptığı seslenişte canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi ancak en nihayetinde utanç verici bir şekilde kaçtı" dedi.Gani'nin şüpheli bir şekilde seçildiğini, ülkeyi kötü yönettiğini ve utanç verici bir bitiş yaptığını kaydeden Kabulov, "Bu kişiyle ilgili başka bir tanımım yok. Afgan halkı tarafından adalete teslim edilmeyi ve hesap vermeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.Kabulov, Rusya'nın Taliban'ın tutumundan şimdilik memnun olduğunu ekledi.

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rusya, afganistan, taliban, umman, eşref gani, zamir kabulov, savaş, açıklama, kaçış