Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: Eşref Gani yargılanmayı hak ediyor
© Sputnik / Nina Zotina / Fotoğraf bankasına girRusya Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov
© Sputnik / Nina Zotina/
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yargılanması gerektiğini söyledi.
Rus Zvezda televizyonuna demeç veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Gani'nin ülkeyi terk etmesini eleştirdi.
Kabulov, "Önceki gün televizyondan Afgan halkına yaptığı seslenişte canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi ancak en nihayetinde utanç verici bir şekilde kaçtı" dedi.
Gani'nin şüpheli bir şekilde seçildiğini, ülkeyi kötü yönettiğini ve utanç verici bir bitiş yaptığını kaydeden Kabulov, "Bu kişiyle ilgili başka bir tanımım yok. Afgan halkı tarafından adalete teslim edilmeyi ve hesap vermeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Kabulov, Rusya'nın Taliban'ın tutumundan şimdilik memnun olduğunu ekledi.
Kabulov, "Önceki gün televizyondan Afgan halkına yaptığı seslenişte canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi ancak en nihayetinde utanç verici bir şekilde kaçtı" dedi.
Gani'nin şüpheli bir şekilde seçildiğini, ülkeyi kötü yönettiğini ve utanç verici bir bitiş yaptığını kaydeden Kabulov, "Bu kişiyle ilgili başka bir tanımım yok. Afgan halkı tarafından adalete teslim edilmeyi ve hesap vermeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Kabulov, Rusya'nın Taliban'ın tutumundan şimdilik memnun olduğunu ekledi.