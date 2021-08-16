https://tr.sputniknews.com/20210816/rus-almaz-antey-sirketi-istanbulda-duzenlenecek-olan-idef21-silah-fuarina-katilacak-1048021239.html

Rus Almaz-Antey şirketi, İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 silah fuarına katılacak

Rus Almaz-Antey şirketi, İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 silah fuarına katılacak

Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketi, 17-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 Uluslararası Savunma... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T09:00+0300

2021-08-16T09:00+0300

2021-08-16T09:09+0300

savunma

rusya

türkiye

almaz-antey

s-400

hava savunma sistemi

savunma sanayi

idef’21 uluslararası savunma sanayii fuarı

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Almaz-Antey’den yapılan açıklamada, holdingin bünyesinde bulunan NPO Almaz A.Ş., Granit A.Ş., DNPP A.Ş., İjevsk Elektromekanik İmalat Tesisi Kupol A.Ş. ve Radiofizika A.Ş. gibi şirketlerin ürünlerinin 17-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergileneceği belirtildi.Açıklamaya göre Rus silah üreticileri, fuar kapsamında S-400 füze savunma sistemini, Viking uçaksavar füze savunma sistemlerini, Buk-M2E ve Tor hava savunma sistemleri serisi maket, video ve basılı malzeme şeklinde tanıtılacak.Şirketin radar sistemlerinin sergilenmesi için ayrı özel bir bölgenin ayrıldığı fuarda, uzay nesnelerini izlemek üzere tasarlanmış Sula radarı, DMRL-3 meteoroloji radarı, tesislerin güvenliğini sağlama ve insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirme amacıyla geliştirilen ROSC-1 radar optik sistemi gibi ürünler sergilenecek.Ürünlerin modernizasyon ve onarımına da özel bir yerin ayrıldığı şirket standında, REDICOM mobil onarım ve teşhis kitinin bir modeli sunulacak.Almaz-Antey şirketinin dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vyaçeslav Dzirkaln’ın sözlerinin alıntılandığı açıklamada, “IDEF'21 fuarına katılımımız, her şeyden önce şirketimizin alıcı ülkelerin egemenliğinin ve güvenliğinin korunmasına katkıda bulunan, özel savunma ürünlerinin güvenilir bir tedarikçisi olarak imajını güçlendirmeye ve aynı zamanda ürünlerimizin potansiyel alıcı çevresini genişletmeye yöneliktir” denildi.Rus savunma sanayisinin en büyük şirketlerinden biri olan Almaz-Antey’in bünyesindeki işletmelerde yaklaşık 140 bin kişi çalışıyor. Askeri ürünlerle ilgili bağımsız dış ticaret faaliyetleri yürütme hakkına sahip olan Almaz-Antey şirketinin ürünleri, 50’den fazla ülke tarafından kullanılıyor.

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rusya, türkiye, almaz-antey, s-400, hava savunma sistemi, savunma sanayi, idef’21 uluslararası savunma sanayii fuarı