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https://tr.sputniknews.com/20210816/rus-almaz-antey-sirketi-istanbulda-duzenlenecek-olan-idef21-silah-fuarina-katilacak-1048021239.html
Rus Almaz-Antey şirketi, İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 silah fuarına katılacak
Rus Almaz-Antey şirketi, İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 silah fuarına katılacak
Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketi, 17-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 Uluslararası Savunma... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T09:00+0300
2021-08-16T09:09+0300
savunma
rusya
türkiye
almaz-antey
s-400
hava savunma sistemi
savunma sanayi
idef’21 uluslararası savunma sanayii fuarı
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Almaz-Antey’den yapılan açıklamada, holdingin bünyesinde bulunan NPO Almaz A.Ş., Granit A.Ş., DNPP A.Ş., İjevsk Elektromekanik İmalat Tesisi Kupol A.Ş. ve Radiofizika A.Ş. gibi şirketlerin ürünlerinin 17-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergileneceği belirtildi.Açıklamaya göre Rus silah üreticileri, fuar kapsamında S-400 füze savunma sistemini, Viking uçaksavar füze savunma sistemlerini, Buk-M2E ve Tor hava savunma sistemleri serisi maket, video ve basılı malzeme şeklinde tanıtılacak.Şirketin radar sistemlerinin sergilenmesi için ayrı özel bir bölgenin ayrıldığı fuarda, uzay nesnelerini izlemek üzere tasarlanmış Sula radarı, DMRL-3 meteoroloji radarı, tesislerin güvenliğini sağlama ve insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirme amacıyla geliştirilen ROSC-1 radar optik sistemi gibi ürünler sergilenecek.Ürünlerin modernizasyon ve onarımına da özel bir yerin ayrıldığı şirket standında, REDICOM mobil onarım ve teşhis kitinin bir modeli sunulacak.Almaz-Antey şirketinin dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vyaçeslav Dzirkaln’ın sözlerinin alıntılandığı açıklamada, “IDEF'21 fuarına katılımımız, her şeyden önce şirketimizin alıcı ülkelerin egemenliğinin ve güvenliğinin korunmasına katkıda bulunan, özel savunma ürünlerinin güvenilir bir tedarikçisi olarak imajını güçlendirmeye ve aynı zamanda ürünlerimizin potansiyel alıcı çevresini genişletmeye yöneliktir” denildi.Rus savunma sanayisinin en büyük şirketlerinden biri olan Almaz-Antey’in bünyesindeki işletmelerde yaklaşık 140 bin kişi çalışıyor. Askeri ürünlerle ilgili bağımsız dış ticaret faaliyetleri yürütme hakkına sahip olan Almaz-Antey şirketinin ürünleri, 50’den fazla ülke tarafından kullanılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210812/rosoboroneksport-turkiye-ile-yakinda-askeri-techizat-sevkiyatiyla-ilgili-gorusmeler-baslayacak-1047977249.html
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rusya, türkiye, almaz-antey, s-400, hava savunma sistemi, savunma sanayi, idef’21 uluslararası savunma sanayii fuarı

Rus Almaz-Antey şirketi, İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 silah fuarına katılacak

09:00 16.08.2021 (güncellendi: 09:09 16.08.2021)
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluIDEF 2019 Genel Fuar
IDEF 2019 Genel Fuar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketi, 17-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ürünlerini sergileyeceğini bildirdi.
Almaz-Antey’den yapılan açıklamada, holdingin bünyesinde bulunan NPO Almaz A.Ş., Granit A.Ş., DNPP A.Ş., İjevsk Elektromekanik İmalat Tesisi Kupol A.Ş. ve Radiofizika A.Ş. gibi şirketlerin ürünlerinin 17-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergileneceği belirtildi.
Açıklamaya göre Rus silah üreticileri, fuar kapsamında S-400 füze savunma sistemini, Viking uçaksavar füze savunma sistemlerini, Buk-M2E ve Tor hava savunma sistemleri serisi maket, video ve basılı malzeme şeklinde tanıtılacak.
Şirketin radar sistemlerinin sergilenmesi için ayrı özel bir bölgenin ayrıldığı fuarda, uzay nesnelerini izlemek üzere tasarlanmış Sula radarı, DMRL-3 meteoroloji radarı, tesislerin güvenliğini sağlama ve insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirme amacıyla geliştirilen ROSC-1 radar optik sistemi gibi ürünler sergilenecek.
Ürünlerin modernizasyon ve onarımına da özel bir yerin ayrıldığı şirket standında, REDICOM mobil onarım ve teşhis kitinin bir modeli sunulacak.
Almaz-Antey şirketinin dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vyaçeslav Dzirkaln’ın sözlerinin alıntılandığı açıklamada, “IDEF'21 fuarına katılımımız, her şeyden önce şirketimizin alıcı ülkelerin egemenliğinin ve güvenliğinin korunmasına katkıda bulunan, özel savunma ürünlerinin güvenilir bir tedarikçisi olarak imajını güçlendirmeye ve aynı zamanda ürünlerimizin potansiyel alıcı çevresini genişletmeye yöneliktir” denildi.
Rus savunma sanayisinin en büyük şirketlerinden biri olan Almaz-Antey’in bünyesindeki işletmelerde yaklaşık 140 bin kişi çalışıyor. Askeri ürünlerle ilgili bağımsız dış ticaret faaliyetleri yürütme hakkına sahip olan Almaz-Antey şirketinin ürünleri, 50’den fazla ülke tarafından kullanılıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Ortadoğu’nun en büyük silah fuarı IDEX 2021'deki Rosoboroneksport standı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
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12 Ağustos, 19:15
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