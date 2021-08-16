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Rus Senatör Kosaçev: Afganistan’daki istikrarsızlık tüm ülkeler için tehdit
© Sputnik / Alexander Shalgina / Fotoğraf bankasına girRusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
© Sputnik / Alexander Shalgina/
Afganistan’daki istikrarsızlığın dünyanın neredeyse tüm ülkelerini tehdit ettiğini kaydeden Rus Senatör Kosaçev, bu ülkede yeni uluslararası terör üssünün oluşma olasılığı dikkate alınarak istihbarat teşkilatları arasındaki işbirliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne yapmalı? Afganistan sorunuyla ilgili geniş çaplı uluslararası işbirliği kurulmalı. ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan topraklarında terörün büyümesini engellemek için dün Amerikan silahlı kuvvetlerine ve istihbaratına durumu yakından takip etme emrini verdi. Bence bu noktada çıkarlarımız kesişiyor, üstelik sadece Amerika ile değil. Afganistan’daki istikrarsızlık dünyanın neredeyse tüm ülkelerini tehdit ediyor, çünkü burada yeni uluslararası terör üssünün oluşma olasılığı var. Ayrıca başta Avrupa yönünde olmak üzere sığınmacı akınlarının oluşma potansiyeli var” ifadesini kullandı.
Bu yüzden diplomasi ve istihbarat kurumları arasındaki işbirliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini dile getiren Senatör, “Batı’nın, demokrasi ve otoritelik mücadelesi konudaki sevdiği oyuncakları bir yana itmenin ve gerçek tehditlerle ilgilenmenin zamanı geldi” dedi.
Taliban’ın olası provokasyonlarını önlemek için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün savunma güçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kosaçev sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu yüzden diplomasi ve istihbarat kurumları arasındaki işbirliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini dile getiren Senatör, “Batı’nın, demokrasi ve otoritelik mücadelesi konudaki sevdiği oyuncakları bir yana itmenin ve gerçek tehditlerle ilgilenmenin zamanı geldi” dedi.
Taliban’ın olası provokasyonlarını önlemek için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün savunma güçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kosaçev sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu, Taliban’ın komşu ülkelere olası provokasyon fikrinin olmaması için gerekiyor. Bu, terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve radikallerin komşu bölge halklarına ideolojik etkinin önlenmesi alanlarındaki işbirliğini de ilgilendiriyor."