https://tr.sputniknews.com/20210816/rus-senator-kosacev-afganistandaki-istikrarsizlik-tum-ulkeler-icin-tehdit-1048053207.html

Rus Senatör Kosaçev: Afganistan’daki istikrarsızlık tüm ülkeler için tehdit

Rus Senatör Kosaçev: Afganistan’daki istikrarsızlık tüm ülkeler için tehdit

Afganistan’daki istikrarsızlığın dünyanın neredeyse tüm ülkelerini tehdit ettiğini kaydeden Rus Senatör Kosaçev, bu ülkede yeni uluslararası terör üssünün... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T03:07+0300

2021-08-16T03:07+0300

2021-08-16T03:07+0300

dünya

rusya

afganistan

taliban

konstantin kosaçev

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne yapmalı? Afganistan sorunuyla ilgili geniş çaplı uluslararası işbirliği kurulmalı. ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan topraklarında terörün büyümesini engellemek için dün Amerikan silahlı kuvvetlerine ve istihbaratına durumu yakından takip etme emrini verdi. Bence bu noktada çıkarlarımız kesişiyor, üstelik sadece Amerika ile değil. Afganistan’daki istikrarsızlık dünyanın neredeyse tüm ülkelerini tehdit ediyor, çünkü burada yeni uluslararası terör üssünün oluşma olasılığı var. Ayrıca başta Avrupa yönünde olmak üzere sığınmacı akınlarının oluşma potansiyeli var” ifadesini kullandı.Bu yüzden diplomasi ve istihbarat kurumları arasındaki işbirliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini dile getiren Senatör, “Batı’nın, demokrasi ve otoritelik mücadelesi konudaki sevdiği oyuncakları bir yana itmenin ve gerçek tehditlerle ilgilenmenin zamanı geldi” dedi.Taliban’ın olası provokasyonlarını önlemek için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün savunma güçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kosaçev sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, afganistan, taliban, konstantin kosaçev