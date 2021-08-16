https://tr.sputniknews.com/20210816/rusyada-haziran-sonundan-bu-yana-ilk-kez-gunluk-vaka-sayisi-21-binin-altinda-1048082393.html

Rusya'da haziran sonundan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 21 binin altında

Rusya'da haziran sonundan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 21 binin altında

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 765 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 6 milyon 621... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T22:40+0300

2021-08-16T22:40+0300

2021-08-16T22:40+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

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Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 20 bin 765 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 21 bin 624 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 3.07 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyon 621 bin 601’e yükseldiği belirtildi.En çok vakanın başkent Moskova’da (bin 489), St. Petersburg’da (bin 383), Moskova bölgesinde (bin 362), Sverdlovsk bölgesinde (529) ve Nijniy Novgorod bölgesinde (528) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 806 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, 5 gündür üst üste 800’ün üzerinde seyreden ölüm sayısının toplam 171 bin 305’e yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 15 bin 601 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 899 bin 917 olduğu vurgulandı.

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rusya, koronavirüs