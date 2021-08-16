https://tr.sputniknews.com/20210816/rusyanin-kabil-buyukelcisi-taliban-afgan-guvenlik-guclerine-af-garantisi-verdi-1048082829.html

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, Afgan güvenlik güçlerine af garantisi verdi

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, Afgan güvenlik güçlerine af garantisi verdi

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Afgan güvenlik güçlerine af garantisi verdiğini ve herhangi bir şekilde tasfiye olmayacağına söz... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T23:02+0300

2021-08-16T23:02+0300

2021-08-16T23:02+0300

dünya

afganistan

taliban

eşref gani

çatışma

afganistan ordusu

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Rus Eho Moskvı radyosuna konuşan Rus Büyükelçi Jirnov, Taliban’ın Afgan güvenlik güçlerine af garantisi verdiğini ve herhangi bir şekilde tasfiye olmayacaklarına dair söz verdiğini kaydetti.Jirnov, "Şehirdeki ortam sakin, iyi, her şey sakinleşti. Dün iktidar çöktüğü zaman rejim de kağıttan bir ev gibi çöktü, Kabil sokaklarında anarşi, kargaşa olduğu hissediliyordu, yağmacılar çıktı. Afganistan'da aslında tüm yetişkin nüfusun, hatta ergenlerin bile elinde, makineli tüfekler dahil silahlar var, bu nedenle dün, elbette bir yerlerde silah sesleri duyuluyordu, bir yerde bir şeyler yanıyordu. Fakat bu, Taliban’ın ana güçleri şehre girmeden önceydi" diye konuştu.‘Dün sabah silahsız Taliban üyelerinin şehre girdiklerini ve Afgan güvenlik güçlerine silahlarını teslim etmelerini önerdiklerini, Afgan güvenlik güçlerinin ise denileni yaptıklarını, ardından Afgan özel servislerinin, Savunma Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın lav edildiğini ve sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve tüm üst düzey yöneticilerin kaçtıklarını’ anlatan Jirnov, sözlerini şöyle sürdürdü:Taliban üyelerinin ayrıca Rus diplomatların ‘kıllarına dahi dokunulmayacağı’ garantisini de verdiklerine dikkat çeken Jirnov, "Bizdeki hukuk sistemine göre terör örgütü olduklarını hatırlıyorum. Fakat Kabil üzerindeki kontrollerinin ilk gününü değerlendirdiğimde izlenim iyi. Yani, şimdi Kabil'deki durum, Eşref Gani yönetimi zamanında olduğundan daha iyi" ifadelerini kullandı.

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afganistan, taliban, eşref gani, çatışma, afganistan ordusu