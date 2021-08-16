Bakan Koca'dan '4. doz' açıklaması: Seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yok

© AA / Aytuğ Can Sencar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca © AA / Aytuğ Can Sencar

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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili alınan yeni kararlara ilişkin, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" dedi.