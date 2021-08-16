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Bakan Koca'dan '4. doz' açıklaması: Seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yok
Bakan Koca'dan '4. doz' açıklaması: Seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yok
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili alınan yeni kararlara ilişkin, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-16T13:36+0300
koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
kovid-19
koronavirüs aşısı
iki doz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında, alınan 4. doz aşı kararına ilişkin açıklama yaptı.Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
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koronavirüs, fahrettin koca, kovid-19, koronavirüs aşısı, iki doz

Bakan Koca'dan '4. doz' açıklaması: Seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yok

13:22 16.08.2021 (güncellendi: 13:36 16.08.2021)
© AA / Aytuğ Can SencarSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA / Aytuğ Can Sencar
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili alınan yeni kararlara ilişkin, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında, alınan 4. doz aşı kararına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.
Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.
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