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Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni kararlar
Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni kararlar
Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar, 3... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T09:10+0300
2021-08-16T09:15+0300
sağlık bakanlığı
aşı
koronavirüs
koronavirüs
biontech
koronavirüsle mücadele
sinovac
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı.Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın edindiği bilgilere göre, bu kararlar şöyle:- Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.- 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
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sağlık bakanlığı, aşı, koronavirüs, biontech , koronavirüsle mücadele, sinovac

Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni kararlar

09:10 16.08.2021 (güncellendi: 09:15 16.08.2021)
© REUTERS / Ivan Alvaradokoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Ivan Alvarado
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Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı.
Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın edindiği bilgilere göre, bu kararlar şöyle:
- Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.
- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.
- 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
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