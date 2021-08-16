Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210816/saglik-bakanligindan-asiyla-ilgili-yeni-kararlar-1048056358.html
Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni kararlar
Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni kararlar
Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar, 3... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T09:10+0300
2021-08-16T09:10+0300
2021-08-16T09:15+0300
sağlık bakanlığı
aşı
koronavirüs
koronavirüs
biontech
koronavirüsle mücadele
sinovac
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044592777_0:186:1800:1199_1920x0_80_0_0_9f672c81310753f415e1cbf8401db042.jpg
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı.Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın edindiği bilgilere göre, bu kararlar şöyle:- Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.- 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044592777_201:0:1800:1199_1920x0_80_0_0_b505d543992b51b13de5bf92d336a5c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık bakanlığı, aşı, koronavirüs, biontech , koronavirüsle mücadele, sinovac
Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni kararlar 09:10 16.08.2021 (güncellendi: 09:15 16.08.2021)
Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı.
Haber Global muhabiri
Ozan Ulaş Caymaz'ın edindiği bilgilere göre, bu kararlar şöyle:
- Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.
- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.
- 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.