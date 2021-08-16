https://tr.sputniknews.com/20210816/saglik-bakanligindan-asiyla-ilgili-yeni-kararlar-1048056358.html

Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni kararlar

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar, 3... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T09:10+0300

2021-08-16T09:10+0300

2021-08-16T09:15+0300

sağlık bakanlığı

aşı

koronavirüs

koronavirüs

biontech

koronavirüsle mücadele

sinovac

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı.Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın edindiği bilgilere göre, bu kararlar şöyle:- Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.- 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

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sağlık bakanlığı, aşı, koronavirüs, biontech , koronavirüsle mücadele, sinovac