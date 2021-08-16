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Samsun'da yakalanan IŞİD şüphelisi serbest bırakıldı
Samsun'da yakalanan IŞİD şüphelisi serbest bırakıldı
Samsun'da IŞİD'e üye olmakla suçlanan ve mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu bir kişi ifadesi alınan mahkemece serbest bırakıldı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T23:48+0300
2021-08-16T23:48+0300
türkiye
işid
samsun
gözaltı
serbest
yabancı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından IŞİD ile ilgili hakkında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu 24 yaşındaki A.A.A.A.G., Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkisindeki polisin uygulama noktasında yapılan GBT sorgulamasında yakalandı.Gözaltına alınan A.A.A.A.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.A.A.A.G. Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
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işid, samsun, gözaltı, serbest, yabancı

Samsun'da yakalanan IŞİD şüphelisi serbest bırakıldı

23:48 16.08.2021
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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Samsun'da IŞİD'e üye olmakla suçlanan ve mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu bir kişi ifadesi alınan mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından IŞİD ile ilgili hakkında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu 24 yaşındaki A.A.A.A.G., Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkisindeki polisin uygulama noktasında yapılan GBT sorgulamasında yakalandı.
Gözaltına alınan A.A.A.A.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.A.A.A.G. Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
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