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https://tr.sputniknews.com/20210816/sarkici-gullu-fethiyede-yasanan-kavgayi-anlatti-konu-tamamiyla-tacizle-alakali-1048078370.html
Şarkıcı Güllü, Fethiye'de yaşanan kavgayı anlattı: 'Konu tamamıyla tacizle alakalı'
Şarkıcı Güllü, Fethiye'de yaşanan kavgayı anlattı: 'Konu tamamıyla tacizle alakalı'
Fethiye’de işletmeciliğini yaptığı kamp alanında kira borcu nedeniyle mal sahibi ile kavga ettiği iddia edilen Güllü, olayın kira ve mal sahibi ile ilgisinin... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T18:47+0300
2021-08-16T18:52+0300
yaşam
fethiye
taciz
kavga
şarkıcı
güllü
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Şarkıcı Güllü'nün Fethiye'de işlettiği yerde 9 Ağustos’ta bir kavga yaşandı. DHA'nın haberine göre konu, basına Güllü’nün mal sahibi ile kira bedelini ödemediği gerekçesiyle kavga ettiği şeklinde yansıdı. Güllü, bu kavgaya ilişkin bugün suç duyurusunda bulunduğunu belirterek kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaları yalanladı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, daha sonra avukatı Mert Erdoğan ile basın açıklaması yaptı. Güllü, "Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan bir beyefendi. Altını çize çize söylüyorum, olayın mal sahibimle alakası kesinlikle yoktur. Alacak verecek tarzı hiçbir şekilde, o kadar gerginim ki, konuşamıyorum, husumetimiz yoktur. Sadece Alper Bey’in kendinin şu an açıklayamayacağım ancak ilerde davada zaten hep birlikte göreceğiz. Kirayla veya mal sahibiyle alakalı hiçbir şey yok. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim size. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" dedi.Üç kişiden şikayetçi olduğunu belirten Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi denen Begüm’den, Cihan denen bir beyefendiden oldum. Zaten programlara katılan da Alper Bey’in kendisi. Direkt bu üç şahıstan şikayetçi oldum. Yine üzerine basa basa söylüyorum, mal sahibimle hiçbir husumetim yoktur. Bu kişilerin, mal sahibimle yakından uzaktan alakası yok. Aslında bakarsanız mal sahibim de bu kişilerden sanırım mağdur" diye konuştu. Kira borcunun olmadığını söyleyen Güllü, dekontlarını savcılığa sunduğunu da belirterek "Bakın dördüncü oldu, emin olduğum için yine söylüyorum, konunun dükkanımla veya mal sahibimle alakası kesinlikle uzaktan yakından yok. Sadece Alper denen şahsın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum, çünkü çok gerginim" dedi.'Üç kişiden şikayetçi olduk'Üç kişiden şikayetçi olduğunu belirten Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi denen Begüm’den, Cihan denen bir beyefendiden oldum. Zaten programlara katılan da Alper Bey’in kendisi. Direkt bu üç şahıstan şikayetçi oldum. Yine üzerine basa basa söylüyorum, mal sahibimle hiçbir husumetim yoktur. Bu kişilerin, mal sahibimle yakından uzaktan alakası yok. Aslında bakarsanız mal sahibim de bu kişilerden sanırım mağdur" diye konuştu. Kira borcunun olmadığını söyleyen Güllü, dekontlarını savcılığa sunduğunu da belirterek "Bakın dördüncü oldu, emin olduğum için yine söylüyorum, konunun dükkanımla veya mal sahibimle alakası kesinlikle uzaktan yakından yok. Sadece Alper denen şahsın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum, çünkü çok gerginim" dedi.
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fethiye, taciz, kavga, şarkıcı, güllü

Şarkıcı Güllü, Fethiye'de yaşanan kavgayı anlattı: 'Konu tamamıyla tacizle alakalı'

18:47 16.08.2021 (güncellendi: 18:52 16.08.2021)
© DHAGüllü
Güllü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© DHA
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Fethiye’de işletmeciliğini yaptığı kamp alanında kira borcu nedeniyle mal sahibi ile kavga ettiği iddia edilen Güllü, olayın kira ve mal sahibi ile ilgisinin olmadığını belirtti. Güllü, "Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" diyerek suç duyurusunda bulundu.
Şarkıcı Güllü'nün Fethiye'de işlettiği yerde 9 Ağustos’ta bir kavga yaşandı.
DHA'nın haberine göre konu, basına Güllü’nün mal sahibi ile kira bedelini ödemediği gerekçesiyle kavga ettiği şeklinde yansıdı.
Güllü, bu kavgaya ilişkin bugün suç duyurusunda bulunduğunu belirterek kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaları yalanladı.
Fethiye Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, daha sonra avukatı Mert Erdoğan ile basın açıklaması yaptı.
Güllü, "Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan bir beyefendi. Altını çize çize söylüyorum, olayın mal sahibimle alakası kesinlikle yoktur. Alacak verecek tarzı hiçbir şekilde, o kadar gerginim ki, konuşamıyorum, husumetimiz yoktur. Sadece Alper Bey’in kendinin şu an açıklayamayacağım ancak ilerde davada zaten hep birlikte göreceğiz. Kirayla veya mal sahibiyle alakalı hiçbir şey yok. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim size. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" dedi.
Üç kişiden şikayetçi olduğunu belirten Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi denen Begüm’den, Cihan denen bir beyefendiden oldum. Zaten programlara katılan da Alper Bey’in kendisi. Direkt bu üç şahıstan şikayetçi oldum. Yine üzerine basa basa söylüyorum, mal sahibimle hiçbir husumetim yoktur. Bu kişilerin, mal sahibimle yakından uzaktan alakası yok. Aslında bakarsanız mal sahibim de bu kişilerden sanırım mağdur" diye konuştu. Kira borcunun olmadığını söyleyen Güllü, dekontlarını savcılığa sunduğunu da belirterek "Bakın dördüncü oldu, emin olduğum için yine söylüyorum, konunun dükkanımla veya mal sahibimle alakası kesinlikle uzaktan yakından yok. Sadece Alper denen şahsın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum, çünkü çok gerginim" dedi.

'Üç kişiden şikayetçi olduk'

Üç kişiden şikayetçi olduğunu belirten Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi denen Begüm’den, Cihan denen bir beyefendiden oldum. Zaten programlara katılan da Alper Bey’in kendisi. Direkt bu üç şahıstan şikayetçi oldum. Yine üzerine basa basa söylüyorum, mal sahibimle hiçbir husumetim yoktur. Bu kişilerin, mal sahibimle yakından uzaktan alakası yok. Aslında bakarsanız mal sahibim de bu kişilerden sanırım mağdur" diye konuştu.
Kira borcunun olmadığını söyleyen Güllü, dekontlarını savcılığa sunduğunu da belirterek "Bakın dördüncü oldu, emin olduğum için yine söylüyorum, konunun dükkanımla veya mal sahibimle alakası kesinlikle uzaktan yakından yok. Sadece Alper denen şahsın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum, çünkü çok gerginim" dedi.
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