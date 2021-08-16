https://tr.sputniknews.com/20210816/sel-bolgesinde-olan-haluk-leventten-uyari-ne-olur-bunlari-gondermeyin-1048067396.html

Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı: Ne olur bunları göndermeyin

Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı: Ne olur bunları göndermeyin

Sel felaketinin yaşandığı bölgede yardım organizasyonu yapan AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Kastamonu'daki AFAD merkezinden paylaştığı... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T14:38+0300

2021-08-16T14:38+0300

2021-08-16T14:38+0300

türkiye

türkiye

tıbbi yardım

yardım

insani yardım

haluk levent

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

ahbap derneği

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Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından etkilenen illere yaptığı yardımlarla adından söz ettiren sanatçı Haluk Levent, bu kez de Batı Karadeniz'deki sel felaketi için harekete geçti.AHBAP üyelerini bölgeye gönderen Levent, derneğinin çalışmalarını da yerinde takip ediyor.'Çalışmalar aksıyor'Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kastamonu'daki AFAD merkezindeki çalışmaları paylaşan Levent, yardım gönderen herkesi önemli bir konuda uyardı.Haluk Levent paylaşımında şunları ifade etti:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, tıbbi yardım, yardım, insani yardım, haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği