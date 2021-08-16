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https://tr.sputniknews.com/20210816/selde-esini-kaybeden-mehmet-erol-bugun-evlilik-yildonumumuz-ben-esimin-cenazesini-bile-bulamiyorum-1048069515.html
Selde eşini kaybeden Mehmet Erol: Bugün evlilik yıldönümümüz, ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum
Selde eşini kaybeden Mehmet Erol: Bugün evlilik yıldönümümüz, ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selde kaybolan Aysel Erol'u arama çalışmaları sürerken, çocukları Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenleri bulundu. 2'nci... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T15:17+0300
2021-08-16T15:17+0300
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kastamonu
sel
arama
arama kurtarma
mehmet erol
aysel erol
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Aysel Erol, 11 Ağustos'ta Kastamonu'nda yaşanan selde, ilk eşinden olan çocukları Efe ve Edanur Özdemir ile birlikte Sınarcık Mahallesi'nde ailece işlettikleri lokantada yakalandı. Anne ve çocukları, sel sularına kapılarak kayboldu.Sel felaketinden 6 gün sonra Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Aysel Erol'u arama çalışmaları ise sürdürülüyor.‘Çocuklarım gitti, eşim gitti, cenazesini bile bulamıyoruz’Sel öncesinde depoya gittiği için sel sularına kapılmaktan kurtulan Mehmet Erol, evlilik yıl dönümlerinde eşini arama çalışmalarına destek oldu. Mehmet Erol, Aysel Erol ile 16 Ağustos 2019 tarihinde evlendiklerini, ikinci evliliklerini yaptıklarını belirterek, "Selin geldiği gün depoya malzeme almaya gitmiştim. Perşembe günleri çok yoğun oluyoruz. Eşimle birlikte çokça yemek yapıyorduk. Eşimi arayarak 'Sel geliyor' diye uyardım. Bugün evlilik yıldönümümüz. İkimizin de ikinci evliliğiydi. İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Çocuklarım gitti, eşim gitti. Cenazesini bile bulamıyoruz, şu an eşip kayıp. Birbirimizi çok seviyorduk, çok çok. Bugün evlilik yıldönümümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
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kastamonu, sel, arama, arama kurtarma, mehmet erol, aysel erol

Selde eşini kaybeden Mehmet Erol: Bugün evlilik yıldönümümüz, ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum

15:17 16.08.2021
© DHAMehmet Erol
Mehmet Erol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© DHA
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selde kaybolan Aysel Erol'u arama çalışmaları sürerken, çocukları Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenleri bulundu. 2'nci evlilik yıl dönümünde eşi Aysel Erol'u arama çalışmalarına katılan Mehmet Erol, "Bugün evlilik yıldönümümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum" dedi.
Aysel Erol, 11 Ağustos'ta Kastamonu'nda yaşanan selde, ilk eşinden olan çocukları Efe ve Edanur Özdemir ile birlikte Sınarcık Mahallesi'nde ailece işlettikleri lokantada yakalandı. Anne ve çocukları, sel sularına kapılarak kayboldu.
Sel felaketinden 6 gün sonra Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Aysel Erol'u arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

‘Çocuklarım gitti, eşim gitti, cenazesini bile bulamıyoruz’

Sel öncesinde depoya gittiği için sel sularına kapılmaktan kurtulan Mehmet Erol, evlilik yıl dönümlerinde eşini arama çalışmalarına destek oldu.
Mehmet Erol, Aysel Erol ile 16 Ağustos 2019 tarihinde evlendiklerini, ikinci evliliklerini yaptıklarını belirterek, "Selin geldiği gün depoya malzeme almaya gitmiştim. Perşembe günleri çok yoğun oluyoruz. Eşimle birlikte çokça yemek yapıyorduk. Eşimi arayarak 'Sel geliyor' diye uyardım. Bugün evlilik yıldönümümüz. İkimizin de ikinci evliliğiydi. İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Çocuklarım gitti, eşim gitti. Cenazesini bile bulamıyoruz, şu an eşip kayıp. Birbirimizi çok seviyorduk, çok çok. Bugün evlilik yıldönümümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
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