https://tr.sputniknews.com/20210816/selde-esini-kaybeden-mehmet-erol-bugun-evlilik-yildonumumuz-ben-esimin-cenazesini-bile-bulamiyorum-1048069515.html

Selde eşini kaybeden Mehmet Erol: Bugün evlilik yıldönümümüz, ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum

Selde eşini kaybeden Mehmet Erol: Bugün evlilik yıldönümümüz, ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selde kaybolan Aysel Erol'u arama çalışmaları sürerken, çocukları Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenleri bulundu. 2'nci... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T15:17+0300

2021-08-16T15:17+0300

2021-08-16T15:17+0300

türkiye

kastamonu

sel

arama

arama kurtarma

mehmet erol

aysel erol

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Aysel Erol, 11 Ağustos'ta Kastamonu'nda yaşanan selde, ilk eşinden olan çocukları Efe ve Edanur Özdemir ile birlikte Sınarcık Mahallesi'nde ailece işlettikleri lokantada yakalandı. Anne ve çocukları, sel sularına kapılarak kayboldu.Sel felaketinden 6 gün sonra Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Aysel Erol'u arama çalışmaları ise sürdürülüyor.‘Çocuklarım gitti, eşim gitti, cenazesini bile bulamıyoruz’Sel öncesinde depoya gittiği için sel sularına kapılmaktan kurtulan Mehmet Erol, evlilik yıl dönümlerinde eşini arama çalışmalarına destek oldu. Mehmet Erol, Aysel Erol ile 16 Ağustos 2019 tarihinde evlendiklerini, ikinci evliliklerini yaptıklarını belirterek, "Selin geldiği gün depoya malzeme almaya gitmiştim. Perşembe günleri çok yoğun oluyoruz. Eşimle birlikte çokça yemek yapıyorduk. Eşimi arayarak 'Sel geliyor' diye uyardım. Bugün evlilik yıldönümümüz. İkimizin de ikinci evliliğiydi. İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Çocuklarım gitti, eşim gitti. Cenazesini bile bulamıyoruz, şu an eşip kayıp. Birbirimizi çok seviyorduk, çok çok. Bugün evlilik yıldönümümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

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