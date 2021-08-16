https://tr.sputniknews.com/20210816/spor-yorumcusu-emre-bol-hastaneye-kaldirildi-var-odasinda-fenalasti-1048054866.html

Spor yorumcusu Emre Bol hastaneye kaldırıldı: 'VAR Odası'nda fenalaştı

Spor yorumcusu Emre Bol hastaneye kaldırıldı: 'VAR Odası'nda fenalaştı

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı. Bol'un kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T07:04+0300

2021-08-16T07:04+0300

2021-08-16T07:13+0300

yaşam

ertem şener

emre bol

tv100

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Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programının son dakikalarında fenalaştı, yayından ayrıldı, ilk müdahaleyi eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel konuk odasında yaptı.tv100'ün haberine göre, programın yapımcısı Ertem Şener yayını yarıda keserek yorumcularıyla beraber Emre Bol'un yanına gitti. Ambulansın gelmesiyle müdahale yapıldı ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.Programın yapımcısı Ertem Şener, Emre Bol'un sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Emre Bol kardeşim ameliyattan çıktı. Ana damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi geçirdi. Durumu şükürler olsun şu an iyi. Bir kaç gün hastanede kalacak. Arayan, yazan, soran tüm gerçek dostalara teşekkür ederim. Kendisi çok daha güçlenerek dönecek. Dualarınızı eksik etmeyin."

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ertem şener, emre bol, tv100