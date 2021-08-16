https://tr.sputniknews.com/20210816/suudi-arabistandan-afgan-halkinin-ve-tercihlerinin-yanindayiz-mesaji-1048081133.html

Suudi Arabistan'dan 'Afgan halkının ve tercihlerinin yanındayız' mesajı

Suudi Arabistan'dan 'Afgan halkının ve tercihlerinin yanındayız' mesajı

Suudi Arabistan, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i kontrol altına almasının ardından, Afgan halkının ve yapacağı tercihlerin yanında olacağını... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T21:11+0300

2021-08-16T21:11+0300

2021-08-16T21:11+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

suudi arabistan

taliban

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'kardeş ülke Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ilgiyle takip edildiği' belirtildi."Afgan halkının ve kimsenin müdahalesi olmaksızın yapacağı tercihlerinin yanında olacağız." ifadesine yer verilen açıklamada, ülkedeki durumun en kısa sürede istikrara kavuşmasının temenni edildiği vurgulandı.Açıklamada, Suudi Arabistan hükümetinin, Taliban'ın ve tüm Afgan taraflarının ülkede can, mal, istikrar ve güvenliğin korunması için çalışmasını ümit ettiği kaydedildi.

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afganistan, suudi arabistan, taliban