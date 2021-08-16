Suudi Arabistan'dan 'Afgan halkının ve tercihlerinin yanındayız' mesajı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'kardeş ülke Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ilgiyle takip edildiği' belirtildi."Afgan halkının ve kimsenin müdahalesi olmaksızın yapacağı tercihlerinin yanında olacağız." ifadesine yer verilen açıklamada, ülkedeki durumun en kısa sürede istikrara kavuşmasının temenni edildiği vurgulandı.Açıklamada, Suudi Arabistan hükümetinin, Taliban'ın ve tüm Afgan taraflarının ülkede can, mal, istikrar ve güvenliğin korunması için çalışmasını ümit ettiği kaydedildi.
Suudi Arabistan, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i kontrol altına almasının ardından, Afgan halkının ve yapacağı tercihlerin yanında olacağını açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'kardeş ülke Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ilgiyle takip edildiği' belirtildi.
"Afgan halkının ve kimsenin müdahalesi olmaksızın yapacağı tercihlerinin yanında olacağız." ifadesine yer verilen açıklamada, ülkedeki durumun en kısa sürede istikrara kavuşmasının temenni edildiği vurgulandı.
Açıklamada, Suudi Arabistan hükümetinin, Taliban'ın ve tüm Afgan taraflarının ülkede can, mal, istikrar ve güvenliğin korunması için çalışmasını ümit ettiği kaydedildi.