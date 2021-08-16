https://tr.sputniknews.com/20210816/taksimde-bir-kadini-darp-eden-zabitanin-gorevine-son-verildi-1048075136.html

Taksim'de bir kadını darp eden zabıtanın görevine son verildi

Taksim'de bir kadını darp eden zabıtanın görevine son verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim'de bir kadına şiddet uygulayan zabıta personelinin iş akdini feshetti. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T17:04+0300

2021-08-16T17:04+0300

2021-08-16T17:05+0300

türkiye

istanbul

taksim

ibb

taksim meydanı

zabıta

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Taksim Meydanı'ndan zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, seyyar satıcı bir kadına vuran zabıta görevlisi işten çıkarıldı.İBB'nden konuya ilgişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

türkiye

istanbul

taksim

taksim meydanı

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istanbul, taksim, ibb, taksim meydanı, zabıta, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)