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Taksim'de bir kadını darp eden zabıtanın görevine son verildi
Taksim'de bir kadını darp eden zabıtanın görevine son verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim'de bir kadına şiddet uygulayan zabıta personelinin iş akdini feshetti. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T17:04+0300
2021-08-16T17:05+0300
türkiye
istanbul
taksim
ibb
taksim meydanı
zabıta
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Taksim Meydanı'ndan zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, seyyar satıcı bir kadına vuran zabıta görevlisi işten çıkarıldı.İBB'nden konuya ilgişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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istanbul, taksim, ibb, taksim meydanı, zabıta, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Taksim'de bir kadını darp eden zabıtanın görevine son verildi

17:04 16.08.2021 (güncellendi: 17:05 16.08.2021)
© İHA / SÜMER AVCIİBB'den 'zabıtanın kadına uçan tekme attığı' iddiasına ilişkin açıklama
İBB'den 'zabıtanın kadına uçan tekme attığı' iddiasına ilişkin açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© İHA / SÜMER AVCI
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim'de bir kadına şiddet uygulayan zabıta personelinin iş akdini feshetti.
İstanbul Taksim Meydanı'ndan zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, seyyar satıcı bir kadına vuran zabıta görevlisi işten çıkarıldı.
İBB'nden konuya ilgişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İBB, zabıta ekiplerinin 26 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdini feshetti. İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi."
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