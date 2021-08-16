THY, Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti

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Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.