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THY, Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti
THY, Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti
Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T09:37+0300
2021-08-16T09:37+0300
2021-08-16T09:37+0300
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afganistan, türkiye, thy
THY, Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti
Ayrıntılar geliyor
Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.