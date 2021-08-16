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https://tr.sputniknews.com/20210816/trumptan-bidena-istifa-et-cagrisi-1048072209.html
Trump'tan Biden'a 'istifa et' çağrısı
Trump'tan Biden'a 'istifa et' çağrısı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'a 'Afganistan'da yaşanmasına izin verdiklerinden dolayı utançla istifa etmesi' çağrısında bulundu. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T16:31+0300
2021-08-16T16:31+0300
2021-08-16T16:37+0300
dünya
abd
afganistan
taliban
joe biden
donald trump
karikatür
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Trump'ın başkan olduğu 29 Şubat 2020 tarihinde ABD ile Taliban arasında barış anlaşması imzalanmış, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi süreci bu şekilde resmiyet kazanmıştı.Afganistan'da yaşanan tüm gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında.
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Vitaliy Podvitskiy
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048066859_240:0:1657:1063_1920x0_80_0_0_9039d6f80c0ce47af70bd1461359ecf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
abd, afganistan, taliban, joe biden, donald trump, karikatür
Trump'tan Biden'a 'istifa et' çağrısı 16:31 16.08.2021 (güncellendi: 16:37 16.08.2021)
Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'a 'Afganistan'da yaşanmasına izin verdiklerinden dolayı utançla istifa etmesi' çağrısında bulundu.
Trump'ın başkan olduğu 29 Şubat 2020 tarihinde ABD ile Taliban arasında barış anlaşması imzalanmış, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi süreci bu şekilde resmiyet kazanmıştı.
Afganistan'da yaşanan tüm gelişmeler, Sputnik'in
canlı anlatımında
.