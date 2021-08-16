https://tr.sputniknews.com/20210816/turkiyede-15-yas-ve-uzerinin-asilama-sureci-basladi-1048069910.html

Türkiye’de 15 yaş ve üzerinin aşılama süreci başladı

Türkiye’de 15 yaş ve üzerinin aşılama süreci başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 15 yaş ve kronik hastalığı olan... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T15:27+0300

2021-08-16T15:27+0300

2021-08-16T15:51+0300

koronavirüs

türkiye

çocuk

genç

aşılama

pandemi

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşı seferberliğinde 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü gençlere aşılama süreci başladı.Kırklareli’nde yaşayan 15 yaş ve üzeri olan gençler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.Uzun zamandır aşı olmayı beklediğini söyleyen Ali Ayvacı “Bizim için çok daha güzel oldu, okullar açılacağı için sıra bize geldi, aşımı oldum. Aşıya güveniyorum. Korona hastalığına yakalansam bile aşı sayesinde daha hafif atlatacağım. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.Geçen yıl okuluna gidemeyen 16 yaşındaki Emirhan Kırık, bu sene aşı sayesinde okula gideceğini belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.‘Korkmayın, acımıyor’Aşı olmaya gelen 13 yaşındaki kronik hastalığı olan Aslı Yıldız, aşı sayesinde kendini daha iyi hissettiğini belirterek, “Aşı sayesinde kendimi daha güvenli hissediyorum. Okullar açılacak. Okulumuzda korona çıkarsa aşı sayesinde belki bir şey olmaz. Aşıya güvenin, korkmayın acıtmıyor” ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, çocuk, genç, aşılama, pandemi, kovid-19, koronavirüs aşısı