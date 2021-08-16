https://tr.sputniknews.com/20210816/turkiyede-olen-rus-pilotun-dostu-yaptiklari-son-konusmayi-anlatti-1048053347.html

Türkiye’de ölen Rus pilotun dostu, yaptıkları son konuşmayı anlattı

Türkiye’de ölen Rus pilotun dostu, yaptıkları son konuşmayı anlattı

Türkiye’de hayatını kaybeden Be-200 amfibi uçağı pilotu Vladislav Berkutov’un dostu İgor Grişenko, yaptıkları son görüşmenin detaylarını paylaştı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T03:58+0300

2021-08-16T03:58+0300

2021-08-16T03:58+0300

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Grişenko, Rus medyasına açıklamasında, “En son, okulumuzun 100. yıldönümünü kutladığımız 10 Ağustos günü görüntülü olarak görüştük. İş yüzünden gelemedi ancak döndükten sonra görüşme sözünü verdi. Sınıf arkadaşlarını görmek istiyordu. İki üç hafta çalışacağını söyledi” ifadesini kullandı.Ölen pilotu “yakın arkadaşlarına yardım etmeye her zaman hazır olan zararsız, neşeli ve uyumlu kişi” olarak nitelendiren Grişenko, “Sıcak kanlı ve neşe kaynağıydı” diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiği üzere, kuruma ait Be-200 yangın söndürme uçağı dün, Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görevini yaptıktan sonra inişe geçtiği sırada düştü, uçakta bulunan 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk görevli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

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rusya, türkiye, uçak kazası