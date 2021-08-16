Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210816/tvf-basin-sozcusunden-ebrar-karakurt-aciklamasi-herkesin-ozel-hayati-kendisine-aittir-1048074320.html
TVF Basın Sözcüsü'nden Ebrar Karakurt açıklaması: Herkesin özel hayatı kendisine aittir
TVF Basın Sözcüsü'nden Ebrar Karakurt açıklaması: Herkesin özel hayatı kendisine aittir
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Ebrar Karakurt'la ilgili olarak "Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T16:49+0300
2021-08-16T16:52+0300
yaşam
türkiye voleybol federasyonu
özel hayat
cinsel yönelim
ebrar karakurt
kurtaran mumcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048074528_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_6bc7c9530f49e587149e28c4ebd56600.jpg
Tokyo'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda milli takım formasıyla gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki voleybolcu Ebrar Karakurt, bazı medya kuruluşları tarafından cinsel yönelimi gerekçe gösterilerek hedef alındı. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, voleybolmagazin.com'a yaptığı açıklamada, "Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal vaadeden oyuncularından biridir. Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" dedi.Karakurt'un özel hayatını hedef alan haberlerin ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden Karakurt'a destek mesajı paylaşmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048074528_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_7a4f55f0961a72f0985dc02c5dd12a4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye voleybol federasyonu, özel hayat, cinsel yönelim, ebrar karakurt, kurtaran mumcu

TVF Basın Sözcüsü'nden Ebrar Karakurt açıklaması: Herkesin özel hayatı kendisine aittir

16:49 16.08.2021 (güncellendi: 16:52 16.08.2021)
© AFP 2021 / ANGELA WEISSEbrar Karakurt
Ebrar Karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
Abone ol
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Ebrar Karakurt'la ilgili olarak "Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" dedi.
Tokyo'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda milli takım formasıyla gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki voleybolcu Ebrar Karakurt, bazı medya kuruluşları tarafından cinsel yönelimi gerekçe gösterilerek hedef alındı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, voleybolmagazin.com'a yaptığı açıklamada, "Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal vaadeden oyuncularından biridir. Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" dedi.
Karakurt'un özel hayatını hedef alan haberlerin ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden Karakurt'a destek mesajı paylaşmıştı.
1360101
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:15Kabil'den Türkleri getiren THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
17:12Yunanistan'da bir ilk: Kovid-19 aşısı yaptırmış bir hasta hayatını kaybetti
17:07Kız arkadaşına sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu
17:04Taksim'de bir kadını darp eden zabıtanın görevine son verildi
16:53Emekli Korgeneral Pekin: Taliban ile görüşülmesi taraftarıyım
16:53ABD'de Tesla'nın 'otopilot' sürücü destek sistemine yönelik soruşturma
16:49TVF Basın Sözcüsü'nden Ebrar Karakurt açıklaması: Herkesin özel hayatı kendisine aittir
16:37Almanya'da 12-17 yaşa aşı için onay
16:34MHP'den, yabancı kaynaklardan fon alan medya organları ile ilgili kanun teklifi
16:31Trump'tan Biden'a 'istifa et' çağrısı
16:27Ordu’da 7 günlük yağışta 671 heyelan
16:21İETT’de 25 kadın şoför daha direksiyon başında: ‘Biz neredeysek orası güzelleşiyor’
16:00Göçmen işçi ‘pazarı’: ‘Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa savaşırız, savaştan kaçmıyoruz’
15:52New York’taki Afgan diasporadan ABD’nin Afganistan politikasına eleştiri
15:52Araştırma: Uzaktan çalışma, ev harcamalarını 619 TL artırdı
15:47Bahçeli: Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır
15:40Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Erdoğan’a, doğal afette hayatını kaybedenler için taziye mesajı
15:36Muhammed Ali'nin torunu ilk maçını nakavtla kazandı
15:28Roketsan: TRLG-230 füzemiz ilk kez Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ Savaşı’nda test edildi
15:27Türkiye’de 15 yaş ve üzerinin aşılama süreci başladı