https://tr.sputniknews.com/20210816/tvf-basin-sozcusunden-ebrar-karakurt-aciklamasi-herkesin-ozel-hayati-kendisine-aittir-1048074320.html

TVF Basın Sözcüsü'nden Ebrar Karakurt açıklaması: Herkesin özel hayatı kendisine aittir

TVF Basın Sözcüsü'nden Ebrar Karakurt açıklaması: Herkesin özel hayatı kendisine aittir

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Ebrar Karakurt'la ilgili olarak "Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T16:49+0300

2021-08-16T16:49+0300

2021-08-16T16:52+0300

yaşam

türkiye voleybol federasyonu

özel hayat

cinsel yönelim

ebrar karakurt

kurtaran mumcu

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Tokyo'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda milli takım formasıyla gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki voleybolcu Ebrar Karakurt, bazı medya kuruluşları tarafından cinsel yönelimi gerekçe gösterilerek hedef alındı. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, voleybolmagazin.com'a yaptığı açıklamada, "Ebrar Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal vaadeden oyuncularından biridir. Sahada cesur, yürekli ve savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzafdır" dedi.Karakurt'un özel hayatını hedef alan haberlerin ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden Karakurt'a destek mesajı paylaşmıştı.

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türkiye voleybol federasyonu, özel hayat, cinsel yönelim, ebrar karakurt, kurtaran mumcu