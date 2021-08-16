https://tr.sputniknews.com/20210816/washington-post-taliban-afgan-burokrat-ve-askerlere-rusvet-verdi-1048069071.html

Washington Post: Taliban, Afgan bürokrat ve askerlere rüşvet verdi

Washington Post: Taliban, Afgan bürokrat ve askerlere rüşvet verdi

Washington Post (WP) gazetesi, Taliban'ın 2020 yılında Afgan bürokrat ve askerlere silah bırakmaları için rüşvet verdiğini öne sürdü. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T15:10+0300

2021-08-16T15:10+0300

2021-08-16T15:10+0300

dünya

afganistan

taliban

asker

kabil

savaş

rüşvet

hükümet

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WP'ye konuşan kaynaklar, Afgan hükümet yetkililerinin Taliban'la yapılan bu işlemleri 'ateşkes anlaşmaları' olarak gösterdiğini ancak Taliban'ın para karşılığında silah bırakmayı önerdiğini belirtti.Afgan istihbaratından bir çalışanın WP'ye anlattığına göre bazı Afgan bürokrat ve askerler sadece para talebinde bulunurken diğerleriyse Washington ile Taliban arasında yabancı birliklerin geri çekilmesini öngören bir anlaşmanın imzalanmasının ardından Taliban'la anlaştı.İstihbarat kaynağı, birçok yetkilinin Taliban'ın kaçınılmaz olarak iktidara geri döneceğini düşündüğünü ve kazananın tarafında kendilerine bir yer sağlamaya karar verdiğini ekledi.

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afganistan, taliban, asker, kabil, savaş, rüşvet, hükümet