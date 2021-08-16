https://tr.sputniknews.com/20210816/yapay-zekanin-yok-edemeyecegi-meslekler-1048060596.html

Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler

Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler

Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor. Ancak bazılarının yapay zeka tarafından icra edilemeyeceği ifade... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T12:19+0300

2021-08-16T12:19+0300

2021-08-16T12:19+0300

yaşam

bilim

yapay zeka

insan

meslek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101682/63/1016826314_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_75072a25d9b8f5242df09ad6aa55961d.jpg

Teknoloji alanındaki gelişmeler birçok işin insanlar yerine robotlar ve yapay zeka tarafından yapılmasına olanak tanıyor. Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor.Ancak bazı mesleklerin yapay zeka ya da robotlar tarafından icra edilemeyeceği ifade ediliyor. NTV'de yer alan derlemeye göre söz konusu meslekler şöyle:- İnsan kaynakları uzmanlığı- Bilgisayar sistemleri analistliği- Öğretmenlik- Spor- Hukuk- Yazarlık- Yöneticilik- Etkinlik planlayıcıları- Politikacılar- Sihirbazlar- Dini görevliler- Psikologlar ve psikiyatrlar- Cerrahlar- Şarkıcılar- Ergoterapistler.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bilim, yapay zeka, insan, meslek