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https://tr.sputniknews.com/20210816/yapay-zekanin-yok-edemeyecegi-meslekler-1048060596.html
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler
Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor. Ancak bazılarının yapay zeka tarafından icra edilemeyeceği ifade... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T12:19+0300
2021-08-16T12:19+0300
yaşam
bilim
yapay zeka
insan
meslek
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Teknoloji alanındaki gelişmeler birçok işin insanlar yerine robotlar ve yapay zeka tarafından yapılmasına olanak tanıyor. Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor.Ancak bazı mesleklerin yapay zeka ya da robotlar tarafından icra edilemeyeceği ifade ediliyor. NTV'de yer alan derlemeye göre söz konusu meslekler şöyle:- İnsan kaynakları uzmanlığı- Bilgisayar sistemleri analistliği- Öğretmenlik- Spor- Hukuk- Yazarlık- Yöneticilik- Etkinlik planlayıcıları- Politikacılar- Sihirbazlar- Dini görevliler- Psikologlar ve psikiyatrlar- Cerrahlar- Şarkıcılar- Ergoterapistler.
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bilim, yapay zeka, insan, meslek

Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler

12:19 16.08.2021
© Fotoğraf : eng-cs.syr.eduYapay zeka
Yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© Fotoğraf : eng-cs.syr.edu
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Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor. Ancak bazılarının yapay zeka tarafından icra edilemeyeceği ifade ediliyor.
Teknoloji alanındaki gelişmeler birçok işin insanlar yerine robotlar ve yapay zeka tarafından yapılmasına olanak tanıyor. Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor.
Ancak bazı mesleklerin yapay zeka ya da robotlar tarafından icra edilemeyeceği ifade ediliyor. NTV'de yer alan derlemeye göre söz konusu meslekler şöyle:
- İnsan kaynakları uzmanlığı
- Bilgisayar sistemleri analistliği
- Öğretmenlik
- Spor
- Hukuk
- Yazarlık
- Yöneticilik
- Etkinlik planlayıcıları
- Politikacılar
- Sihirbazlar
- Dini görevliler
- Psikologlar ve psikiyatrlar
- Cerrahlar
- Şarkıcılar
- Ergoterapistler.
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