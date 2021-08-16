https://tr.sputniknews.com/20210816/yemek-kulturu-uzmani-yalin-yemek-pisirmenin-sagaltici-ruha-gida-veren-bir-tarafi-var-1048068290.html
Yemek kültürü uzmanı Yalın: Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var
Yemek kültürü uzmanı Yalın: Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var
Yemek kültürü uzmanı Yalın, “Yemek pişirmenin iyileştirici etkisi var. Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var. Yemek pişirmek aklınızı... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T14:55+0300
2021-08-16T14:55+0300
2021-08-16T14:55+0300
yaşam
yemek
akdeniz
radyo sputnik
türk mutfağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048067848_0:431:2047:1582_1920x0_80_0_0_5635a80551dfc7967b37530e13e0b9ea.jpg
Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu yemek kültürü uzmanı Güzin Yalın’dı.Hem Türkiye hem Akdeniz mutfağını dünyaya tanıtma hem de farklı ülkelerin yemek kültürleriyle yerinde tanışma fırsatı bulan Yalın, şöyle konuştu:Yeme-içme kültürüne dayanan atasözü, deyim, benzetme, terim, özdeyişleri derlediği ‘Laf Söyledi Balkabağı’ adlı eserine ilişkin de konuşan Yalın, “Dört sene boyunca içinde yemek geçen atasözlerini, deyimleri topladım. Yemekle ilgili her şey… Yemek yenen bir mekan da olabilir; üreticisi, mekanı, tüketimi… Çok hoş bir çalışma çıktı ortaya; şimdi ikinci baskısını yapsam daha da gelişecek çünkü dil yaşayan bir şey” ifadelerini kullandı.Yalın, “Anlattığım her şeyde yemeğe bir gönderme yapıyorum ama ben aslında insanları anlatıyorum, sadece insanları anlatıyorum. Gözlem benim için çok önemli, gördüğümü aktarıyorum. Mutfak Okulu, çok iyi bildiğim bir dünyayı, mutfağı anlatıyor” dedi.“Kurgu çok daha özgür bir alan ve bu özgürlük çok keyifli geldi bana ve beni çok mutlu etti” diyen Yalın, şöyle devam etti:‘Türk mutfağı lezzetli ama sunumu zayıf bir mutfak’Türkiye’nin en büyük yayınevlerinde birinde ‘Ruhun Gıdası Kitaplar serisi’ kapsamında yemek kültürü üzerine kitapları yayımlanan ve dizinin de editörlüğünü yapan Yalın, şunları söyledi:‘Hayattan bir mola alabilirsiniz’Güzin Yalın, “Yemek pişirmenin iyileştirici etkisi var. Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var. Yemek pişirmek aklınızı sadece yaptığınız işi vermenizi gerektiren ve çok konsantre olmamız gereken bir eylem. Yaratıcı olabilirsiniz, birileriyle paylaşabilirsiniz, başka şeylere konsantre olduğunuz için hayattan bir mola alabilirsiniz” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Serhat Sarısözen
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048067848_0:239:2047:1774_1920x0_80_0_0_055deccdedef73046bb403bb9e6d7476.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
yemek, akdeniz, radyo sputnik, türk mutfağı
Yemek kültürü uzmanı Yalın: Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var
Yemek kültürü uzmanı Yalın, “Yemek pişirmenin iyileştirici etkisi var. Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var. Yemek pişirmek aklınızı sadece yaptığınız işi vermenizi gerektiren ve çok konsantre olmamız gereken bir eylem” dedi.
Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu yemek kültürü uzmanı Güzin Yalın’dı.
Hem Türkiye hem Akdeniz mutfağını dünyaya tanıtma hem de farklı ülkelerin yemek kültürleriyle yerinde tanışma fırsatı bulan Yalın, şöyle konuştu:
“Yemeğin mutfak ve sofra dışındaki hallerine bakıyorum. Edebiyatta nerede, mitolojide yeri var mı, işte tarihte nerede, müzikte nerede, sanatta nerede…”
Yeme-içme kültürüne dayanan atasözü, deyim, benzetme, terim, özdeyişleri derlediği ‘Laf Söyledi Balkabağı’ adlı eserine ilişkin de konuşan Yalın, “Dört sene boyunca içinde yemek geçen atasözlerini, deyimleri topladım. Yemekle ilgili her şey… Yemek yenen bir mekan da olabilir; üreticisi, mekanı, tüketimi… Çok hoş bir çalışma çıktı ortaya; şimdi ikinci baskısını yapsam daha da gelişecek çünkü dil yaşayan bir şey” ifadelerini kullandı.
Yalın, “Anlattığım her şeyde yemeğe bir gönderme yapıyorum ama ben aslında insanları anlatıyorum, sadece insanları anlatıyorum. Gözlem benim için çok önemli, gördüğümü aktarıyorum. Mutfak Okulu, çok iyi bildiğim bir dünyayı, mutfağı anlatıyor” dedi.
“Kurgu çok daha özgür bir alan ve bu özgürlük çok keyifli geldi bana ve beni çok mutlu etti” diyen Yalın, şöyle devam etti:
“Çocukların (gastronomi alanına) heves etmesi, on yıl önce aileler tarafından bir felaket olarak görülüyordu. Ailesiyle arası bozulanlar, çocuğunu sırf bu yüzden reddedenler vardı. Şimdi hepsinin ailesiyle arası düzeldi… Eski şeflerin çoğu iş yerinde çok güzel yemek pişirirler fakat evde mutfağa girmezlerdi çünkü yemek pişirmek kadın işi olarak görülüyordu. Şimdi böyle saçmalıklar kalmadı.”
‘Türk mutfağı lezzetli ama sunumu zayıf bir mutfak’
Türkiye’nin en büyük yayınevlerinde birinde ‘Ruhun Gıdası Kitaplar serisi’ kapsamında yemek kültürü üzerine kitapları yayımlanan ve dizinin de editörlüğünü yapan Yalın, şunları söyledi:
“Türk mutfağı yıllarca lezzeti çok içinde ama sunumu zayıf bir mutfak olmuştur. Son yıllarda bu değişiyor, sunumuyla da ilgili çalışmalar yapılıyor. Biz Türk mutfağının dünyanın en büyük üç mutfağı arasında olduğunu zannediyoruz fakat Türk mutfağı bilinmiyor.”
‘Hayattan bir mola alabilirsiniz’
Güzin Yalın, “Yemek pişirmenin iyileştirici etkisi var. Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var. Yemek pişirmek aklınızı sadece yaptığınız işi vermenizi gerektiren ve çok konsantre olmamız gereken bir eylem. Yaratıcı olabilirsiniz, birileriyle paylaşabilirsiniz, başka şeylere konsantre olduğunuz için hayattan bir mola alabilirsiniz” diye konuştu.