https://tr.sputniknews.com/20210816/yemek-kulturu-uzmani-yalin-yemek-pisirmenin-sagaltici-ruha-gida-veren-bir-tarafi-var-1048068290.html

Yemek kültürü uzmanı Yalın: Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var

Yemek kültürü uzmanı Yalın: Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var

Yemek kültürü uzmanı Yalın, “Yemek pişirmenin iyileştirici etkisi var. Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var. Yemek pişirmek aklınızı... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T14:55+0300

2021-08-16T14:55+0300

2021-08-16T14:55+0300

yaşam

yemek

akdeniz

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türk mutfağı

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Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu yemek kültürü uzmanı Güzin Yalın’dı.Hem Türkiye hem Akdeniz mutfağını dünyaya tanıtma hem de farklı ülkelerin yemek kültürleriyle yerinde tanışma fırsatı bulan Yalın, şöyle konuştu:Yeme-içme kültürüne dayanan atasözü, deyim, benzetme, terim, özdeyişleri derlediği ‘Laf Söyledi Balkabağı’ adlı eserine ilişkin de konuşan Yalın, “Dört sene boyunca içinde yemek geçen atasözlerini, deyimleri topladım. Yemekle ilgili her şey… Yemek yenen bir mekan da olabilir; üreticisi, mekanı, tüketimi… Çok hoş bir çalışma çıktı ortaya; şimdi ikinci baskısını yapsam daha da gelişecek çünkü dil yaşayan bir şey” ifadelerini kullandı.Yalın, “Anlattığım her şeyde yemeğe bir gönderme yapıyorum ama ben aslında insanları anlatıyorum, sadece insanları anlatıyorum. Gözlem benim için çok önemli, gördüğümü aktarıyorum. Mutfak Okulu, çok iyi bildiğim bir dünyayı, mutfağı anlatıyor” dedi.“Kurgu çok daha özgür bir alan ve bu özgürlük çok keyifli geldi bana ve beni çok mutlu etti” diyen Yalın, şöyle devam etti:‘Türk mutfağı lezzetli ama sunumu zayıf bir mutfak’Türkiye’nin en büyük yayınevlerinde birinde ‘Ruhun Gıdası Kitaplar serisi’ kapsamında yemek kültürü üzerine kitapları yayımlanan ve dizinin de editörlüğünü yapan Yalın, şunları söyledi:‘Hayattan bir mola alabilirsiniz’Güzin Yalın, “Yemek pişirmenin iyileştirici etkisi var. Yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda veren bir tarafı var. Yemek pişirmek aklınızı sadece yaptığınız işi vermenizi gerektiren ve çok konsantre olmamız gereken bir eylem. Yaratıcı olabilirsiniz, birileriyle paylaşabilirsiniz, başka şeylere konsantre olduğunuz için hayattan bir mola alabilirsiniz” diye konuştu.

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2021

Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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Serhat Sarısözen https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

yemek, akdeniz, radyo sputnik, türk mutfağı