https://tr.sputniknews.com/20210816/yunanistanda-ilk-kez-kovid-19-asisi-yaptirmis-bir-hasta-hayatini-kaybetti-1048075444.html

Yunanistan'da bir ilk: Kovid-19 aşısı yaptırmış bir hasta hayatını kaybetti

Yunanistan'da bir ilk: Kovid-19 aşısı yaptırmış bir hasta hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Selanik kentinde koronavirüs aşılarını tamamlamış ve temel hastalığı bulunmayan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle bu türden ilk ölüm vakasının... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T17:12+0300

2021-08-16T17:12+0300

2021-08-16T17:14+0300

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Selanik’teki Georgios Papanikolaou Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Direktörü Nikos Kapravelos, OPEN televizyonuna demecinde, koronavirüs aşılarını tamamlamış ve temel hastalığı bulunmayan bir kişinin ilk kez Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.Kapravelos, “Bu istisnai durumlardan biri. 13 binin arasından ilk ölüm vakası” diye konuştu.Koronavirüs aşısı yaptırmayanların ‘büyük tehlikede olduklarına’, ancak geri kalanların da dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Kapravelos, ‘tüm verileri değiştiren’ delta mutasyonunun yarattığı epidemiyolojik durumu kritik olarak nitelendirdi.Yunan doktor, turistlerin tatilden dönmesiyle birlikte koronavirüsün yayılma durumunun daha da kötüleşebileceğini ifade etti.Komşu Yunanistan’da günlük yeni vaka sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor. Dün açıklanan verilere göre Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 233.Ülke genelinde 11 milyona yakın aşı yaptırılmış durumda. En az tek doz aşı yaptıranların sayısı 5.8 milyon, aşılarını tamamlayan kişi sayısı ise 5.5 milyon kişi olarak bildiriliyor.

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