100 TIR'ın yüklerini bırakacakları teslimat noktası boş bir arazi çıktı

"Biz buraya konteyner sevkiyatı gerçekleştirdik ve 4 gündür burada bekliyoruz. Konteynerleri sırtımızdan ne teslim alan var ne de bu işle ilgilenen var. Burada ne lavabo var ne banyo var ne yemek yiyebileceğimiz bir yer var, harap bir şekilde bekliyoruz. 25-30 araba var, bizler de halimizin ne olacağını bilemiyoruz, ödemelerimizi de alamadık. Mağdur durumdayız."