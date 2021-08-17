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100 TIR'ın yüklerini bırakacakları teslimat noktası boş bir arazi çıktı
100 TIR'ın yüklerini bırakacakları teslimat noktası boş bir arazi çıktı
İstanbul ve Kocaeli'den taşıdıkları iç boş konteyner yükü ile Ankara'nın Akyurt ilçesine gelen yaklaşık 100 TIR ve şoförü, teslim yeri olarak boş araziyi... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T17:02+0300
2021-08-17T17:02+0300
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ankara
istanbul
tir
teslimat
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İstanbul ve Gebze'den yola çıkan içi boş konteyner yüklü TIR’lar Akyurt'a geldiklerinde teslimat noktası olarak boş arazileri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.Taşıdıkları yükün tarlaya inecek bir yük olmadığını, her aracın ve konteynerin kimliği bulunduğunu belirten TIR şoförleri, bu durumdan kuşkulandıklarını söyledi. Akyurt ve çevresinde farklı noktalara yönlendirilen TIR şoförlerinin bir kısmı belirtilen adreslere taşıdıkları yükü indirdi, 25 TIR şoförü ise beklemeye koyuldu.‘Ödemelerimizi de alamadık, mağdur durumdayız’Birlikte yük taşıdıkları arkadaşları adına konuşan tır şoförü Ferhat Kahriman, 4 gündür mağdur durumda Akyurt'ta beklediklerini ve yetkililerden gelecek cevaba göre hareket edeceklerini söyledi:‘Konteynerleri isteyenleri oyaladık’Konteynerin sahiplerine ve emniyete yaşanan olayla ilgili bilgi verdiklerini söyleyen Kahriman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
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ankara, istanbul, tir, teslimat

100 TIR'ın yüklerini bırakacakları teslimat noktası boş bir arazi çıktı

17:02 17.08.2021
© İHA100 TIR'ın yüklerini bırakacakları teslimat noktası, Ankara'nın Akyurt ilçesi
100 TIR'ın yüklerini bırakacakları teslimat noktası, Ankara'nın Akyurt ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© İHA
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İstanbul ve Kocaeli'den taşıdıkları iç boş konteyner yükü ile Ankara'nın Akyurt ilçesine gelen yaklaşık 100 TIR ve şoförü, teslim yeri olarak boş araziyi görünce şaşkınlığa uğradı.
İstanbul ve Gebze'den yola çıkan içi boş konteyner yüklü TIR’lar Akyurt'a geldiklerinde teslimat noktası olarak boş arazileri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Taşıdıkları yükün tarlaya inecek bir yük olmadığını, her aracın ve konteynerin kimliği bulunduğunu belirten TIR şoförleri, bu durumdan kuşkulandıklarını söyledi. Akyurt ve çevresinde farklı noktalara yönlendirilen TIR şoförlerinin bir kısmı belirtilen adreslere taşıdıkları yükü indirdi, 25 TIR şoförü ise beklemeye koyuldu.

‘Ödemelerimizi de alamadık, mağdur durumdayız’

Birlikte yük taşıdıkları arkadaşları adına konuşan tır şoförü Ferhat Kahriman, 4 gündür mağdur durumda Akyurt'ta beklediklerini ve yetkililerden gelecek cevaba göre hareket edeceklerini söyledi:
"Biz buraya konteyner sevkiyatı gerçekleştirdik ve 4 gündür burada bekliyoruz. Konteynerleri sırtımızdan ne teslim alan var ne de bu işle ilgilenen var. Burada ne lavabo var ne banyo var ne yemek yiyebileceğimiz bir yer var, harap bir şekilde bekliyoruz. 25-30 araba var, bizler de halimizin ne olacağını bilemiyoruz, ödemelerimizi de alamadık. Mağdur durumdayız."

‘Konteynerleri isteyenleri oyaladık’

Konteynerin sahiplerine ve emniyete yaşanan olayla ilgili bilgi verdiklerini söyleyen Kahriman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Dün yanımıza bir araç geldi, taksinin önünde ve arkasında plaka yok, bize herhangi bir tarlaya indirebileceğimizi söylediler. Bu taşımacılığı daha önce yaptığımız için de bu malzemelerin herhangi bir tarlaya inmeyeceğini biliyoruz. Biz de şüphelendik ve bu malzemeleri indirmedik, isteyenleri oyaladık, konteyner sahiplerini ve yetkilileri bilgilendirdik, onlar da durumun farkına vardılar ve indirmeyin diye rica ettiler."
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