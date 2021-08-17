https://tr.sputniknews.com/20210817/13-yil-once-talibandan-kacan-hekmet-kabilde-burkasi-olmayan-kadinlar-evden-cikmaya-korkuyor--1048109210.html

13 yıl önce Taliban’dan kaçan Hekmet: Kabil'de burkası olmayan kadınlar evden çıkmaya korkuyor

13 yıl önce Taliban’dan kaçan Hekmet: Kabil'de burkası olmayan kadınlar evden çıkmaya korkuyor

Afganistan'dan 13 yıl önce Türkiye'ye kaçarak doktor olan Zakira Hekmet Taliban'ın ülkede sağladığı hakimiyet sonrası yaşananları anlatırken Kabil'deki durum... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T20:24+0300

2021-08-17T20:24+0300

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akşam postasi

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13 yıl önce Taliban’dan kaçan Zakira Hekmet: “Taliban şimdi ılımlı konuşuyor ama uluslararası baskı olmazsa 20 yıl geriye döneriz” 13 yıl önce Taliban’dan kaçan Zakira Hekmet: “Taliban şimdi ılımlı konuşuyor ama uluslararası baskı olmazsa 20 yıl geriye döneriz”

Afganistan’da Taliban rejimi altındayken gizlice eğitim alarak, Türkiye’ye kaçan ve burada tıp fakültesini bitiren Zakira Hekmet, şimdi Kayseri’de aile hekimi olarak görev yapıyor. Afganistan'daki son durumu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendiren Hekmet, “Daha dört gün önce ele geçirdikleri şehirlerdeki kadınlara ‘artık çalışmak yok eve gidin’ dediler. Taliban değişmez” ifadelerini kullandı.Afgan Mülteciler Dayanışma Derneği Başkanlığı'nı da yürüten Hekmet şöyle konuştu: “Taliban’la ilgili eski tecrübelerimiz nedeniyle özellikle kadın ve kız çocukları çok endişeli. İnfazdan tutun, oje sürdü diye parmak kesilmesi, kırbaç, taşlama her tür işkenceyi gördük biz Taliban’dan. Taliban kadını sadece köle olarak görür. Kadın çalışamaz, konuşamaz, sadece evde ev işleriyle uğraşır onlara göre. Kabil’den sosyal medyayı yakından izliyorum. Bir genç kız iki üniversiteden mezun olacakken şimdi hayallerim suya düştü diye paylaşımlar yapıyor. Bunun gibi birçok örnek var.” 'Kabil karantinada'

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