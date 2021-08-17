13 yıl önce Taliban’dan kaçan Hekmet: Kabil'de burkası olmayan kadınlar evden çıkmaya korkuyor

13 yıl önce Taliban’dan kaçan Zakira Hekmet: “Taliban şimdi ılımlı konuşuyor ama uluslararası baskı olmazsa 20 yıl geriye döneriz”
13 yıl önce Taliban’dan kaçan Zakira Hekmet: “Taliban şimdi ılımlı konuşuyor ama uluslararası baskı olmazsa 20 yıl geriye döneriz”
Afganistan’da Taliban rejimi altındayken gizlice eğitim alarak, Türkiye’ye kaçan ve burada tıp fakültesini bitiren Zakira Hekmet, şimdi Kayseri’de aile hekimi olarak görev yapıyor. Afganistan'daki son durumu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendiren Hekmet, “Daha dört gün önce ele geçirdikleri şehirlerdeki kadınlara ‘artık çalışmak yok eve gidin’ dediler. Taliban değişmez” ifadelerini kullandı.Afgan Mülteciler Dayanışma Derneği Başkanlığı'nı da yürüten Hekmet şöyle konuştu: “Taliban’la ilgili eski tecrübelerimiz nedeniyle özellikle kadın ve kız çocukları çok endişeli. İnfazdan tutun, oje sürdü diye parmak kesilmesi, kırbaç, taşlama her tür işkenceyi gördük biz Taliban’dan. Taliban kadını sadece köle olarak görür. Kadın çalışamaz, konuşamaz, sadece evde ev işleriyle uğraşır onlara göre. Kabil’den sosyal medyayı yakından izliyorum. Bir genç kız iki üniversiteden mezun olacakken şimdi hayallerim suya düştü diye paylaşımlar yapıyor. Bunun gibi birçok örnek var.” 'Kabil karantinada'
13 yıl önce Taliban’dan kaçan Zakira Hekmet: “Taliban şimdi ılımlı konuşuyor ama uluslararası baskı olmazsa 20 yıl geriye döneriz”
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Afganistan'dan 13 yıl önce Türkiye'ye kaçarak doktor olan Zakira Hekmet Taliban'ın ülkede sağladığı hakimiyet sonrası yaşananları anlatırken Kabil'deki durum için "Kadınlar evlerinden hiç çıkmıyor. 'Burkamız yok evden çıkarak başımıza ne gelir bilmiyoruz' diyorlar. Kaçmak isteyen çok var ama bir şehirden diğerine geçmek bile artık çok zor" dedi.
Afganistan’da Taliban rejimi altındayken gizlice eğitim alarak, Türkiye’ye kaçan ve burada tıp fakültesini bitiren Zakira Hekmet, şimdi Kayseri’de aile hekimi olarak görev yapıyor. Afganistan'daki son durumu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendiren Hekmet, “Daha dört gün önce ele geçirdikleri şehirlerdeki kadınlara ‘artık çalışmak yok eve gidin’ dediler. Taliban değişmez” ifadelerini kullandı.
Afgan Mülteciler Dayanışma Derneği Başkanlığı'nı da yürüten Hekmet şöyle konuştu:
“Taliban’la ilgili eski tecrübelerimiz nedeniyle özellikle kadın ve kız çocukları çok endişeli. İnfazdan tutun, oje sürdü diye parmak kesilmesi, kırbaç, taşlama her tür işkenceyi gördük biz Taliban’dan. Taliban kadını sadece köle olarak görür. Kadın çalışamaz, konuşamaz, sadece evde ev işleriyle uğraşır onlara göre. Kabil’den sosyal medyayı yakından izliyorum. Bir genç kız iki üniversiteden mezun olacakken şimdi hayallerim suya düştü diye paylaşımlar yapıyor. Bunun gibi birçok örnek var.”
'Kabil karantinada'
"Biz Taliban’ın değişmesini beklemiyoruz, güvenmiyoruz. Afganistan’da çok şeyler değişti şu 20 yılda. Taliban bu kazanımları yok saymamalı. Bunu da ancak batılı güçlerin baskısıyla kabul edebilirler. 4 gün önce ele geçirdikleri bir şehirde çalışan kadınlara, 'Siz artık evinizde oturun' dediler. 12 yaş üzerindeki kız çocuklarını evlerden alıp kendi militanlarına eş yapıyorlar. Maalesef Taliban Afganistan’da güçlü. Ilımlı ve yumuşak konuşuyorlar, 'kadınlar korkmasın' diyorlar ama uluslararası güçlerin baskısı olmazsa Taliban eskisi gibi olur. Umutsuzuz. Kabil şu an karantinada. Kadınlar evlerinden hiç çıkmıyor. 'Burkamız yok evden çıkarak başımıza ne gelir bilmiyoruz' diyorlar. Kaçmak isteyen çok var ama bir şehirden diğerine geçmek bile artık çok zor."