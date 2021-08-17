https://tr.sputniknews.com/20210817/17-yasindaki-cocuk-16-yasindaki-arkadasini-pompali-tufekle-oldurdu-1048088020.html

17 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

17 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde arkadaşının evine giden 17 yaşındaki bir çocuk, pompalı tüfekle evde bulunan 16 yaşındaki bir genç kızı öldürdü. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T06:19+0300

2021-08-17T06:19+0300

2021-08-17T06:19+0300

yaşam

kayseri

cinayet

incesu

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle I.T.'yi (16) başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cenazesi ise, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kayseri

incesu

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kayseri, cinayet, incesu