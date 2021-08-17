https://tr.sputniknews.com/20210817/abd-koronavirus-asisinin-ikinci-dozundan-8-ay-sonra-ucuncu-dozu-tavsiye-edecek-1048111043.html
ABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
ABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
ABD'li sağlık yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olanlara 8 ay sonra üçüncü doz aşıyı tavsiye edeceği bildirildi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T22:10+0300
2021-08-17T22:10+0300
2021-08-17T22:10+0300
koronavirüs
abd
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
kovid-19
koronavirüs aşısı
üçüncü doz
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Federal sağlık yetkilileri, bir süredir ABD'nin yanı sıra İsrail gibi çeşitli ülkelerdeki vakaları inceleyerek aşı olanların üçüncü doz aşı gereksinimlerini belirlemeye çalıştı.İncelemenin ilk sonuçlarına göre ocakta yapılan aşıların, ağır enfeksiyonu önleme gücünde düşüş olduğu saptandı.Diğer yandan, konuyla ilgili CNN'e konuşan Brown Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Megan Ranney, ikinci doz aşının koruyuculuğunu büyük oranda sürdürdüğünü söyledi.Ranney, "Hafta sonu boyunca acil serviste çalıştım. Ağır Kovid-19 vakalarının hepsi aşısızdı. Kovid-19'un artık aşısızların hastalığı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.Üçüncü doz aşı tavsiyesinin bu hafta yapılması beklenirken, aşılama ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşılara tam onay vermesinin ardından başlayacak.FDA'nın Pfizer aşısına gelecek haftalarda tam onay vermesi bekleniyor.FDA, geçen hafta kanser ya da organ nakli hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin üçüncü doz aşıyı yaptırmalarını tavsiye etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210805/dsonun-eylul-sonuna-dek-ucuncu-doz-asi-moratoryumu-cagrisini-fransa-ile-almanya-reddetti-1045167294.html
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abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), kovid-19, koronavirüs aşısı, üçüncü doz
ABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
ABD'li sağlık yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olanlara 8 ay sonra üçüncü doz aşıyı tavsiye edeceği bildirildi.
Federal sağlık yetkilileri, bir süredir ABD
'nin yanı sıra İsrail gibi çeşitli ülkelerdeki vakaları
inceleyerek aşı olanların üçüncü doz aşı
gereksinimlerini belirlemeye çalıştı.
İncelemenin ilk sonuçlarına göre ocakta yapılan aşıların, ağır enfeksiyonu önleme gücünde düşüş olduğu saptandı.
Diğer yandan, konuyla ilgili CNN'e konuşan Brown Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Megan Ranney, ikinci doz aşının koruyuculuğunu büyük oranda sürdürdüğünü söyledi.
Ranney, "Hafta sonu boyunca acil serviste çalıştım. Ağır Kovid-19 vakalarının hepsi aşısızdı. Kovid-19'un artık aşısızların hastalığı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.
Üçüncü doz aşı tavsiyesinin bu hafta yapılması beklenirken, aşılama ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşılara tam onay vermesinin ardından başlayacak.
FDA'nın Pfizer aşısına gelecek haftalarda tam onay vermesi bekleniyor.