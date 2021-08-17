https://tr.sputniknews.com/20210817/abd-koronavirus-asisinin-ikinci-dozundan-8-ay-sonra-ucuncu-dozu-tavsiye-edecek-1048111043.html

ABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek

ABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek

ABD'li sağlık yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olanlara 8 ay sonra üçüncü doz aşıyı tavsiye edeceği bildirildi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T22:10+0300

2021-08-17T22:10+0300

2021-08-17T22:10+0300

koronavirüs

abd

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

kovid-19

koronavirüs aşısı

üçüncü doz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048111003_0:112:1800:1125_1920x0_80_0_0_2a1ab6378e14b7446a0b09f7e351fa44.jpg

Federal sağlık yetkilileri, bir süredir ABD'nin yanı sıra İsrail gibi çeşitli ülkelerdeki vakaları inceleyerek aşı olanların üçüncü doz aşı gereksinimlerini belirlemeye çalıştı.İncelemenin ilk sonuçlarına göre ocakta yapılan aşıların, ağır enfeksiyonu önleme gücünde düşüş olduğu saptandı.Diğer yandan, konuyla ilgili CNN'e konuşan Brown Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Megan Ranney, ikinci doz aşının koruyuculuğunu büyük oranda sürdürdüğünü söyledi.Ranney, "Hafta sonu boyunca acil serviste çalıştım. Ağır Kovid-19 vakalarının hepsi aşısızdı. Kovid-19'un artık aşısızların hastalığı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.Üçüncü doz aşı tavsiyesinin bu hafta yapılması beklenirken, aşılama ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşılara tam onay vermesinin ardından başlayacak.FDA'nın Pfizer aşısına gelecek haftalarda tam onay vermesi bekleniyor.FDA, geçen hafta kanser ya da organ nakli hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin üçüncü doz aşıyı yaptırmalarını tavsiye etmişti.​​​

https://tr.sputniknews.com/20210805/dsonun-eylul-sonuna-dek-ucuncu-doz-asi-moratoryumu-cagrisini-fransa-ile-almanya-reddetti-1045167294.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), kovid-19, koronavirüs aşısı, üçüncü doz