https://tr.sputniknews.com/20210817/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-taliban-sivillerin-guvenli-gecisi-konusunda-guvence-verdi-1048110686.html
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Taliban sivillerin güvenli geçişi konusunda güvence verdi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Taliban sivillerin güvenli geçişi konusunda güvence verdi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sivillerin Kabil Havalimanı'na güvenli şekilde erişimi noktasında Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T21:52+0300
2021-08-17T21:52+0300
2021-08-17T21:52+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
tahliye
jake sullivan
siviller
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen brifingde Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.Afganistan'dan ayrılmalarının zamanının geldiğini ve Başkan Joe Biden'ın kararının doğru olduğunu bir kez daha savunan Sullivan, en önemli önceliklerinin tahliye operasyonunu başarılı ve kayıpsız tamamlamak olduğunu belirtti.Sullivan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'na güvenli şekilde erişimine izin verme konusunda Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini belirtti.Taliban'ın bu sözüne sadık olmasını beklediklerini vurgulayan Sullivan, Kabil Havaliman'ının açık olduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyledi.Sullivan, Taliban'ın uluslararası bir meşruiyetinin olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise, "Taliban'ın nasıl bir yapı olduğunu eylemleriyle uluslararası topluma kendisinin göstermesi gerekiyor" diye yanıt verdi.Taliban'a bu sözlerle yeşil ışık yakan Sulivan, Taliban'ın uluslararası topluma doğru mesajlar vermesi ve doğru adımlar atması halinde meşruiyet kazanabileceği değerlendirmesini yaptı.
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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abd, afganistan, taliban, tahliye, jake sullivan, siviller, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Taliban sivillerin güvenli geçişi konusunda güvence verdi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sivillerin Kabil Havalimanı'na güvenli şekilde erişimi noktasında Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini ve bu sözlerine sadık kalmalarını beklediklerini söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan
, Beyaz Saray'da düzenlenen brifingde Afganistan'daki son gelişmeleri
değerlendirdi.
Afganistan'dan ayrılmalarının zamanının geldiğini ve Başkan Joe Biden'ın kararının doğru olduğunu bir kez daha savunan Sullivan, en önemli önceliklerinin tahliye operasyonunu başarılı ve kayıpsız tamamlamak olduğunu belirtti.
Sullivan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'na güvenli şekilde erişimine izin verme konusunda Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini belirtti.
Taliban'ın bu sözüne sadık olmasını beklediklerini vurgulayan Sullivan, Kabil Havaliman'ının açık olduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyledi.
Sullivan, Taliban'ın uluslararası bir meşruiyetinin olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise, "Taliban'ın nasıl bir yapı olduğunu eylemleriyle uluslararası topluma kendisinin göstermesi gerekiyor" diye yanıt verdi.
Taliban'a bu sözlerle yeşil ışık yakan Sulivan, Taliban'ın uluslararası topluma doğru mesajlar vermesi ve doğru adımlar atması halinde meşruiyet kazanabileceği değerlendirmesini yaptı.