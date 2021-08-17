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https://tr.sputniknews.com/20210817/abdden-turkiyeye-seyahat-uyarisi-1048085483.html
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
ABD, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T01:20+0300
2021-08-17T01:20+0300
2021-08-17T01:20+0300
dünya
abd
türkiye
seyahat uyarısı
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, seyahat uyarı listesini güncelledi.CDC, Hindistan için uyarı seviyesini düşürürken, Türkiye'yi ise en yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı.Artan vakalar nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu. Şu an için herhangi bir seyahat kısıtlaması ise bulunmuyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, türkiye, seyahat uyarısı
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
ABD, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, seyahat uyarı listesini güncelledi.
CDC, Hindistan için uyarı seviyesini düşürürken,
Türkiye'yi ise en yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı.
Artan vakalar nedeniyle ABD vatandaşlarına
Türkiye'ye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu. Şu an için herhangi bir seyahat kısıtlaması ise bulunmuyor.