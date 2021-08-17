https://tr.sputniknews.com/20210817/abdden-turkiyeye-seyahat-uyarisi-1048085483.html

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T01:20+0300

2021-08-17T01:20+0300

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dünya

abd

türkiye

seyahat uyarısı

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, seyahat uyarı listesini güncelledi.CDC, Hindistan için uyarı seviyesini düşürürken, Türkiye'yi ise en yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı.Artan vakalar nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu. Şu an için herhangi bir seyahat kısıtlaması ise bulunmuyor.

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2021

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abd, türkiye, seyahat uyarısı