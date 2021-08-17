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Afet bölgeleri için toplanan bağış 131 milyonu geçti
Afet bölgeleri için toplanan bağış 131 milyonu geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben de varım" kampanyası kapsamında, yangın ve sel bölgelerine destek için 425 bin 256 kişinin SMS gönderdiğini ve toplam... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T13:05+0300
2021-08-17T13:05+0300
2021-08-17T13:05+0300
türkiye
afad
yangın
süleyman soylu
sel
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kampanya
afet
bağış
sel felaketi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından afet bölgesine gönderilen destekler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.Bakan Soylu, paylaşımında, bugün saat 08.00 itibariyle 425 bin 256 vatandaşın "Ben de varım" diyerek, AFAD koordinasyonunda yangın ve sel bölgelerine destek için 1866'ya SMS gönderdiğini duyurdu. Toplam destek miktarının 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316'ya ulaştığını vurgulayan Soylu, "milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşımda, 24 milyon 164 bin 135 lira 71 kuruş, 5 milyon 5 bin 454 dolar ve 16 bin 995 euro'nun banka hesaplarına yatırıldığı, SMS aracılığıyla da 4 milyon 252 bin 560 liranın bağışlandığına ilişkin bilgiler görsel olarak yer aldı.
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Afet bölgeleri için toplanan bağış 131 milyonu geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben de varım" kampanyası kapsamında, yangın ve sel bölgelerine destek için 425 bin 256 kişinin SMS gönderdiğini ve toplam bağış miktarının 131 milyon 49 bin 316 liraya ulaştığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından afet bölgesine gönderilen destekler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, bugün saat 08.00 itibariyle 425 bin 256 vatandaşın "Ben de varım" diyerek, AFAD koordinasyonunda yangın ve sel bölgelerine destek için 1866'ya SMS gönderdiğini duyurdu.
Toplam destek miktarının 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316'ya ulaştığını vurgulayan Soylu, "milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" ifadesini kullandı.
Söz konusu paylaşımda, 24 milyon 164 bin 135 lira 71 kuruş, 5 milyon 5 bin 454 dolar ve 16 bin 995 euro'nun banka hesaplarına yatırıldığı, SMS aracılığıyla da 4 milyon 252 bin 560 liranın bağışlandığına ilişkin bilgiler görsel olarak yer aldı.