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Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210817/afganistan-hukumeti-ile-taliban-temsilcilerinin-2019da-sirbistanda-gorustugu-ortaya-cikti-1048112593.html
Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019'da Sırbistan'da görüştüğü ortaya çıktı
Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019'da Sırbistan'da görüştüğü ortaya çıktı
Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, dışişleri bakanı olarak görev yaptığı 2019'da Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin başkent Belgrad’da barış... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T23:26+0300
2021-08-17T23:26+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
sırbistan
belgrad
görüşme
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Dacic, tarafların Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de izniyle 2019'da Belgrad'da bir araya geldiğini belirterek, "Burada 3 kez görüştüler. Büyük güçler, bizim bunu yaptığımızı görünce, 'Biz, bunu Doha ve Katar'da yapacağız' dediler, sonuç gördüğünüz gibi." ifadelerini kullandı.Dönemin dışişleri bakanı olarak görüşmelere ev sahipliği yaptığını dile getiren Dacic, "Bugüne kadar hiçbir yerde söz konusu görüşmelere ilişkin açıklamada bulunmadım, zira bunun bir sır olarak kalması konusunda anlaşmıştık." dedi.Dacic, Sırbistan'ın barış müzakerelerine karışmadığının altını çizerek, "İki tarafın da ortak kanaatiyle bir ilerleme kaydedildiği yönündeydi, ateşkes ilan edilmişti." diye konuştu.Görüşmelerin gerçekleştirildiği dönemde, bazı Taliban temsilcilerinin isimlerinin, müzakerelere katılmak üzere seyahat edebilmeleri için kara listelerden çıkarıldığı kaydedildi.
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afganistan, taliban, sırbistan, belgrad, görüşme

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019'da Sırbistan'da görüştüğü ortaya çıktı

23:26 17.08.2021
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Fotoğraf bankasına girSırbistan'ın başkenti Belgrad.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, dışişleri bakanı olarak görev yaptığı 2019'da Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin başkent Belgrad’da barış müzakerelerinde bulunduğunu açıkladı.
Dacic, tarafların Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de izniyle 2019'da Belgrad'da bir araya geldiğini belirterek, "Burada 3 kez görüştüler. Büyük güçler, bizim bunu yaptığımızı görünce, 'Biz, bunu Doha ve Katar'da yapacağız' dediler, sonuç gördüğünüz gibi." ifadelerini kullandı.
Dönemin dışişleri bakanı olarak görüşmelere ev sahipliği yaptığını dile getiren Dacic, "Bugüne kadar hiçbir yerde söz konusu görüşmelere ilişkin açıklamada bulunmadım, zira bunun bir sır olarak kalması konusunda anlaşmıştık." dedi.
Dacic, Sırbistan'ın barış müzakerelerine karışmadığının altını çizerek, "İki tarafın da ortak kanaatiyle bir ilerleme kaydedildiği yönündeydi, ateşkes ilan edilmişti." diye konuştu.
Görüşmelerin gerçekleştirildiği dönemde, bazı Taliban temsilcilerinin isimlerinin, müzakerelere katılmak üzere seyahat edebilmeleri için kara listelerden çıkarıldığı kaydedildi.
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