https://tr.sputniknews.com/20210817/afganistan-hukumeti-ile-taliban-temsilcilerinin-2019da-sirbistanda-gorustugu-ortaya-cikti-1048112593.html

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019'da Sırbistan'da görüştüğü ortaya çıktı

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019'da Sırbistan'da görüştüğü ortaya çıktı

Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, dışişleri bakanı olarak görev yaptığı 2019'da Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin başkent Belgrad’da barış... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T23:26+0300

2021-08-17T23:26+0300

2021-08-17T23:26+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

sırbistan

belgrad

görüşme

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Dacic, tarafların Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de izniyle 2019'da Belgrad'da bir araya geldiğini belirterek, "Burada 3 kez görüştüler. Büyük güçler, bizim bunu yaptığımızı görünce, 'Biz, bunu Doha ve Katar'da yapacağız' dediler, sonuç gördüğünüz gibi." ifadelerini kullandı.Dönemin dışişleri bakanı olarak görüşmelere ev sahipliği yaptığını dile getiren Dacic, "Bugüne kadar hiçbir yerde söz konusu görüşmelere ilişkin açıklamada bulunmadım, zira bunun bir sır olarak kalması konusunda anlaşmıştık." dedi.Dacic, Sırbistan'ın barış müzakerelerine karışmadığının altını çizerek, "İki tarafın da ortak kanaatiyle bir ilerleme kaydedildiği yönündeydi, ateşkes ilan edilmişti." diye konuştu.Görüşmelerin gerçekleştirildiği dönemde, bazı Taliban temsilcilerinin isimlerinin, müzakerelere katılmak üzere seyahat edebilmeleri için kara listelerden çıkarıldığı kaydedildi.

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sırbistan

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afganistan, taliban, sırbistan, belgrad, görüşme