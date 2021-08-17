Afganistan'da Taliban dönemi: Hükümet yetkilileri için genel af ilan edildi

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, devrilen hükümetin yetkilileri için genel af ilan edildi.
Taliban, ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm hükümet yetkilileri için genel af ilan etti.
Örgüt ayrıca, insanları 'işlerine geri dönmeye' çağırdı. Yapılan açıklamada, "Rutin hayatınıza güven içerisinde başlamasınız" ifadeleri kullanıldı.
Afganistan'da yaşanan tüm gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:00 17.08.2021
Taliban 'kültür komisyonu' üyesi: İslam Emirliği, kadınların kurban olmasını istemiyor
Taliban 'kültür komisyonu' üyesi Enamullah Samangani, Afgan devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.
"İslam Emirliği kadınların kurban olmasını istemiyor" diyen Samangani. “Hükümetin yapısı tam olarak net değil, ancak deneyime dayalı olarak tamamen İslami bir liderlik olmalı ve tüm taraflar katılmalı” ifadelerini kullandı.