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Afganistan'da Taliban dönemi: Hükümet yetkilileri için genel af ilan edildi
Afganistan'da Taliban dönemi: Hükümet yetkilileri için genel af ilan edildi
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, devrilen hükümetin yetkilileri için genel af ilan edildi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T08:40+0300
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afganistan
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afganistan, açıklama, genel af, новый онлайн для белой редактуры
Afganistan'da yeni dönem | Rusya: Taliban’ın temel insan haklarını gözeteceğini umuyoruz - Sputnik Türkiye

Afganistan'da Taliban dönemi: Hükümet yetkilileri için genel af ilan edildi

08:40 17.08.2021
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Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, devrilen hükümetin yetkilileri için genel af ilan edildi.
Taliban, ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm hükümet yetkilileri için genel af ilan etti.
Örgüt ayrıca, insanları 'işlerine geri dönmeye' çağırdı. Yapılan açıklamada, "Rutin hayatınıza güven içerisinde başlamasınız" ifadeleri kullanıldı.
Afganistan'da yaşanan tüm gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:00 17.08.2021
Taliban 'kültür komisyonu' üyesi: İslam Emirliği, kadınların kurban olmasını istemiyor
Taliban 'kültür komisyonu' üyesi Enamullah Samangani, Afgan devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.
"İslam Emirliği kadınların kurban olmasını istemiyor" diyen Samangani. “Hükümetin yapısı tam olarak net değil, ancak deneyime dayalı olarak tamamen İslami bir liderlik olmalı ve tüm taraflar katılmalı” ifadelerini kullandı.
09:56 17.08.2021
09:52 17.08.2021
Taliban’dan kaçış görüntülendi: 640 kişi bir kargo uçağında
Afganistan'da Taliban'dan kaçmak isteyen kişilerden 640'ı, ABD'ye ait bir kargo uçağıyla Katar'a tahliye edildi.
Taliban’dan kaçış görüntülendi: 640 kişi bir kargo uçağında - Sputnik Türkiye
© REUTERS
09:35 17.08.2021
İngiltere Dışişleri Bakanı: Afganistan yöneticilerini olumlu yönde etkilemeye çalışmalıyız
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Sky News'e yaptığı açıklamalarda Afganistan'da son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kabil Havalimanı'nda 'durumun istikrar kazandığını' söyleyen Raab, Taliban yönetimiyle ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu:
Normalde Taliban ile iş yapmazdık ancak pragmatik olmamız gerekecek.
Afganistan asla batıya terör saldırıları başlatmak için kullanılmamalıdır.
Afganistan yöneticilerini olumlu yönde etkilemeye çalışmalıyız.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab - Sputnik Türkiye
© REUTERS / Dan Kitwood/Pool
08:56 17.08.2021
Tolo News: Yayınlarımıza kadın sunucuyla devam ediyoruz
Afganistan'da yayın yapan Tolo News kanalının yönetisi Miraqa Popal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kadın spikerlerle yayınımıza kaldığımız yerden devam ettik" ifadelerini kullandı
08:42 17.08.2021
Ariana News: Taliban, kadınlar da dahil olmak üzere herkesi işe çağırdı
Ariana News, Taliban'ın 'halkı rahatlatmak için' kadınlar da dahil olmak üzere tüm devlet çalışanlarına işe dönmeleri çağrısında bulunduğunu açıkladı.
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