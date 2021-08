https://tr.sputniknews.com/20210817/afyonda-ab-destekli-nalbant-muzesi-acildi-turkiyede-ilk-dunyada-ikinci-1048101315.html

Afyon'da AB destekli nalbant müzesi açıldı: Türkiye'de ilk, dünyada ikinci

Türkiye'nin ilk nalbant müzesi, Afyonkarahisar'da açıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nce yürütülen 'Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması' adlı Avrupa... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T15:00+0300

2021-08-17T15:00+0300

2021-08-17T15:00+0300

Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ve bugün bazı bölgelerde kullanılan eserlerin yer aldığı 'Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi'nde kağnı, düven, at sabanı, atkı, yaba, tırmık, dirgen, ananat, at ve öküz pulluğu, öküz boyunduruğu, manda derisinden yapılmış demirci körüğü ile nallama öncesi öküz yatırmada kullanılan tezgah, tırnak törpüsü, renet, demirci örsü, kerpeten, tokmak, nal çekici, sunturaç ile at, eşek ve öküz nalları gibi çeşitli nalbant malzemeleri sergileniyor.'Müzede 300'e yakın eser var'Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi kurucularından Kadir Kılınç, müzede yer alan malzemeleri bedelsiz olarak bağışlayarak, yeni neslin bu eserlerle tanışmasına katkı veren çiftçilere teşekkür etti.Kadir Kılınç, şunları söyledi:

