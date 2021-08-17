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Afyon'da AB destekli nalbant müzesi açıldı: Türkiye'de ilk, dünyada ikinci
Afyon'da AB destekli nalbant müzesi açıldı: Türkiye'de ilk, dünyada ikinci
Türkiye'nin ilk nalbant müzesi, Afyonkarahisar'da açıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nce yürütülen 'Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması' adlı Avrupa... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T15:00+0300
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yaşam
afyonkarahisar
avrupa birliği
at
müze
hayvan
proje
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Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ve bugün bazı bölgelerde kullanılan eserlerin yer aldığı 'Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi'nde kağnı, düven, at sabanı, atkı, yaba, tırmık, dirgen, ananat, at ve öküz pulluğu, öküz boyunduruğu, manda derisinden yapılmış demirci körüğü ile nallama öncesi öküz yatırmada kullanılan tezgah, tırnak törpüsü, renet, demirci örsü, kerpeten, tokmak, nal çekici, sunturaç ile at, eşek ve öküz nalları gibi çeşitli nalbant malzemeleri sergileniyor.'Müzede 300'e yakın eser var'Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi kurucularından Kadir Kılınç, müzede yer alan malzemeleri bedelsiz olarak bağışlayarak, yeni neslin bu eserlerle tanışmasına katkı veren çiftçilere teşekkür etti.Kadir Kılınç, şunları söyledi:
afyonkarahisar
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afyonkarahisar, avrupa birliği, at, müze, hayvan, proje

Afyon'da AB destekli nalbant müzesi açıldı: Türkiye'de ilk, dünyada ikinci

15:00 17.08.2021
© DHAAfyon'da Türkiye'nin ilk nalbant müzesi
Afyon'da Türkiye'nin ilk nalbant müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© DHA
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Türkiye'nin ilk nalbant müzesi, Afyonkarahisar'da açıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nce yürütülen 'Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması' adlı Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci 'Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi' hizmete girdi.
Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ve bugün bazı bölgelerde kullanılan eserlerin yer aldığı 'Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi'nde kağnı, düven, at sabanı, atkı, yaba, tırmık, dirgen, ananat, at ve öküz pulluğu, öküz boyunduruğu, manda derisinden yapılmış demirci körüğü ile nallama öncesi öküz yatırmada kullanılan tezgah, tırnak törpüsü, renet, demirci örsü, kerpeten, tokmak, nal çekici, sunturaç ile at, eşek ve öküz nalları gibi çeşitli nalbant malzemeleri sergileniyor.
© DHATürkiye'nin ilk nalbant müzesi, Afyonkarahisar'da açıldı.
Türkiye'nin ilk nalbant müzesi, Afyonkarahisar'da açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
Türkiye'nin ilk nalbant müzesi, Afyonkarahisar'da açıldı.
© DHA

'Müzede 300'e yakın eser var'

Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi kurucularından Kadir Kılınç, müzede yer alan malzemeleri bedelsiz olarak bağışlayarak, yeni neslin bu eserlerle tanışmasına katkı veren çiftçilere teşekkür etti.
Kadir Kılınç, şunları söyledi:
"Türkiye'de ilk olan bir müzenin kuruluşunda görev aldık. Müzemizde Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar kullanılan nalbantların kullandığı araç ve gereçleri ve çiftçilik üzerine kullanılan, eskiden kullanılmış tarım araçları yer alıyor. Yani kağnıdan at arabasına her şey müzemizde bulunuyor. Müzede 300'e yakın eser var. Yaklaşık 40 kişinin bağışladığı malzemelerle müzemizi bu hale getirdik. Afyonkarahisar il ve ilçelerinde, evinde böyle tarihi eserler bulunan kişilerin de yardımını bekliyoruz. Buranın açılışında emeği geçenlerden Allah razı olsun."
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