https://tr.sputniknews.com/20210817/akar-libya-genelkurmay-baskani-haddad-ile-gorustu-1048110890.html

Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile görüştü

Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad'ı kabul etti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T22:06+0300

2021-08-17T22:06+0300

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türkiye

libya

hulusi akar

görüşme

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Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 157'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile görüştü.İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından iki ülke arasındaki 500 yıllık kardeşliğe vurgu yapıldığı, Türkiye'nin Libya'da yabancı güç olmadığının ifade edildiği, Türkiye'nin 'Libya Libyalılarındır' anlayışı içinde haklı davalarında Libyalı kardeşlerinin yanında olmayı sürdüreceğinin belirtildiği öğrenildi.

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