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https://tr.sputniknews.com/20210817/aksener-afganlarin-iranda-durdurulmasi-lazim-1048089019.html
Akşener: Afganların İran’da durdurulması lazım
Akşener: Afganların İran’da durdurulması lazım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Afganların gelişinin durdurulması lazım, İran’da durdurulması lazım” dedi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T08:04+0300
2021-08-17T08:04+0300
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meral akşener
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Akşener, yurt gezilerini dün Gümüşhane ve Bayburt’ta sürdürdü. Gümüşhane esnaf ziyaretlerinin ardından gazetecilerle sohbet eden Akşener, 20 Ocak 2020’den beri ilçe ilçe esnaf gezdiğini, salgın sürecinde de ziyaretlerine devam ettiğini söyledi. Esnafı güçlü olan ülkelerin ekonomisinin güçlü olduğunu söyleyen Akşener, bu nedenle esnafın durumunu anlamak ve sorunlarına dikkati çekmek için yola çıktığını belirtti.‘Kafası çok karışık’Göçmen politikaları üzerinden iktidarı eleştiren Akşener, şöyle konuştu: “Bu ülkede 4-5 milyon civarında Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor... Şimdi geldik Afgan meselesine. Ben Sayın Erdoğan’ın bu konuda kafasının dehşet derecede karışık olduğunu düşünüyorum. Bir, ‘Gelsinler, Taliban’la aramızda düşünce farkı yok’ diyor, diğer taraftan ‘Duvar öreceğiz’ diyor. Şimdi anlaşılıyor ki Biden ile o özel görüşmede, kimsenin, bizim Dışişleri mensuplarımızın bulunmadığı o görüşmede bazı şeyler konuşulmuş. Basına yansıyan ne? Biden diyor ki ‘Alın bunları. Bunlar zamanında bizden yana tavır koydular. An itibarıyla Taliban bunları asar, keser.’ Niye Biden almıyor kardeşim bunları? Niye bize geliyorlar?”Sınır güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Akşener, “Afganların gelişinin durdurulması lazım, İran’da durdurulması lazım. Sınırların yol geçen hanı olmaktan çıkarılması lazım. Suriye’nin yöneticileriyle derhal anlaşıp, Suriyelilerin memleketlerine can güvenliklerini sağlamak kaydıyla, Beşer Esad’la anlaşıp onların da can güvenliklerinin garantörü olarak bu insanların vatanlarına huzur içinde, barış içerisinde, arıza çıkarmadan gönderilmesi lazım” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210811/aksenerden-afgan-gocmen-aciklamasi-disisleri-bakaninin-ne-olup-bittigini-aciklamasi-lazim-1047944945.html
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afganistan, türkiye, meral akşener

Akşener: Afganların İran’da durdurulması lazım

08:04 17.08.2021
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Afganların gelişinin durdurulması lazım, İran’da durdurulması lazım” dedi.
Akşener, yurt gezilerini dün Gümüşhane ve Bayburt’ta sürdürdü. Gümüşhane esnaf ziyaretlerinin ardından gazetecilerle sohbet eden Akşener, 20 Ocak 2020’den beri ilçe ilçe esnaf gezdiğini, salgın sürecinde de ziyaretlerine devam ettiğini söyledi. Esnafı güçlü olan ülkelerin ekonomisinin güçlü olduğunu söyleyen Akşener, bu nedenle esnafın durumunu anlamak ve sorunlarına dikkati çekmek için yola çıktığını belirtti.
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
POLİTİKA
Akşener'den Afgan göçmen açıklaması: Dışişleri Bakanı'nın ne olup bittiğini açıklaması lazım
11 Ağustos, 19:15

‘Kafası çok karışık’

Göçmen politikaları üzerinden iktidarı eleştiren Akşener, şöyle konuştu:
“Bu ülkede 4-5 milyon civarında Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor... Şimdi geldik Afgan meselesine. Ben Sayın Erdoğan’ın bu konuda kafasının dehşet derecede karışık olduğunu düşünüyorum. Bir, ‘Gelsinler, Taliban’la aramızda düşünce farkı yok’ diyor, diğer taraftan ‘Duvar öreceğiz’ diyor. Şimdi anlaşılıyor ki Biden ile o özel görüşmede, kimsenin, bizim Dışişleri mensuplarımızın bulunmadığı o görüşmede bazı şeyler konuşulmuş. Basına yansıyan ne? Biden diyor ki ‘Alın bunları. Bunlar zamanında bizden yana tavır koydular. An itibarıyla Taliban bunları asar, keser.’ Niye Biden almıyor kardeşim bunları? Niye bize geliyorlar?”
Sınır güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Akşener, “Afganların gelişinin durdurulması lazım, İran’da durdurulması lazım. Sınırların yol geçen hanı olmaktan çıkarılması lazım. Suriye’nin yöneticileriyle derhal anlaşıp, Suriyelilerin memleketlerine can güvenliklerini sağlamak kaydıyla, Beşer Esad’la anlaşıp onların da can güvenliklerinin garantörü olarak bu insanların vatanlarına huzur içinde, barış içerisinde, arıza çıkarmadan gönderilmesi lazım” dedi.
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