https://tr.sputniknews.com/20210817/almanyada-afganistan-protestosu-yerimiz-var-afganlari-oldurmeyi-durdurun-1048110551.html

Almanya'da Taliban karşıtı protesto: 'Yerimiz var, Afganları öldürmeyi durdurun'

Almanya'da Taliban karşıtı protesto: 'Yerimiz var, Afganları öldürmeyi durdurun'

Almanya'da düzenlenen protestolarda binlerce kişi, Afganistan'da hayatları tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini talep etti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T21:47+0300

2021-08-17T21:47+0300

2021-08-17T22:09+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

berlin

protesto

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis'in önünde düzenlenen gösteriye 2 binden fazla kişi katıldı. Göstericiler 'Afganistan güvenli değil', 'Hava köprüsü şimdi', 'Yerimiz var', 'Afganları öldürmeyi durdurun' ve 'Afganlara yardım edin' yazılı pankartlar taşıdı. 'Sığınmacılar hoşgeldi', 'Hava köprüsünü başlatın daha fazla beklemeyin' ve 'Sınırları kaldırın, sınır dışı edilmeleri durdurun' sloganlarının atıldığı gösteriye çok sayıda Afgan da katıldı. Gösteride yapılan konuşmalarda Afganistan'da hayatları tehlikede olanların ülkelerinde bürokrasi uygulanmadan güvenli şekilde tahliye edilmesi ve Almanya'da bulunan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmemesi talep edildi. Gösterilerin Bochum, Köln, Leipzig gibi çok sayıda kentte de düzenlendiği bildirildi.

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taliban, berlin, protesto