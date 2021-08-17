Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Almanya'da Taliban karşıtı protesto: 'Yerimiz var, Afganları öldürmeyi durdurun'
21:47 17.08.2021 (güncellendi: 22:09 17.08.2021)
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALLBerlin, Afganistan, protesto
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALL
Almanya'da düzenlenen protestolarda binlerce kişi, Afganistan'da hayatları tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini talep etti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis'in önünde düzenlenen gösteriye 2 binden fazla kişi katıldı. Göstericiler 'Afganistan güvenli değil', 'Hava köprüsü şimdi', 'Yerimiz var', 'Afganları öldürmeyi durdurun' ve 'Afganlara yardım edin' yazılı pankartlar taşıdı.
'Sığınmacılar hoşgeldi', 'Hava köprüsünü başlatın daha fazla beklemeyin' ve 'Sınırları kaldırın, sınır dışı edilmeleri durdurun' sloganlarının atıldığı gösteriye çok sayıda Afgan da katıldı.
Almanya'da Taliban karşıtı protestoya binlerce kişi katıldı: 'Yerimiz var, Afganları öldürmeyi durdurun' https://t.co/T75i8TCscH pic.twitter.com/chiN0F0fXb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 17, 2021
Gösteride yapılan konuşmalarda Afganistan'da hayatları tehlikede olanların ülkelerinde bürokrasi uygulanmadan güvenli şekilde tahliye edilmesi ve Almanya'da bulunan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmemesi talep edildi.
Gösterilerin Bochum, Köln, Leipzig gibi çok sayıda kentte de düzenlendiği bildirildi.