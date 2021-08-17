https://tr.sputniknews.com/20210817/ankarada-okul-servis-ucretleri-belli-oldu-1048098366.html
Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu
Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu
Ankara'da okul servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T13:50+0300
2021-08-17T13:50+0300
2021-08-17T13:50+0300
türkiye
ankara
okul
ücret
tarife
okul servisi
tunçay elmadağlı
ankara servis aracı işletmecileri esnaf odası
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Ankara'da 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yazılı açıklamasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik artışa gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Elmadağlı, personel servis fiyatlarında ise değişiklik yapılmadığını kaydetti.Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 100 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.
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ankara, okul, ücret, tarife, okul servisi, tunçay elmadağlı, ankara servis aracı işletmecileri esnaf odası
Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu
Ankara'da okul servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için ise 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.
Ankara'da 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.
Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yazılı açıklamasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB)
tarafından onaylanarak
yürürlüğe girdiğini belirtti.
Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik artışa gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Elmadağlı, personel servis fiyatlarında ise değişiklik yapılmadığını kaydetti.
Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak
.
Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 100 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.